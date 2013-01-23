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Kürtçe seçim kampanyası yasağına AİHM'den ceza

AİHM, seçim kampanyalarını Kürtçe yaptıkları için 4 kişiyi mahkum eden Türkiye'yi haksız buldu

23 Ocak 2013 10:55

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) seçim kampanyalarını Kürtçe yaptıkları gerekçesiyle mahkum olan 4 aday ile adaylara destek veren bir şahsın 2006'da yaptığı şikayette, Türkiye'yi haksız buldu.

Türkiye'deki genel ve yerel seçimlerde aday olan Şükran Aydın, Ayşe Gökkan, Orhan Miroğlu, Mesut Bektaş ile adaylara destek veren Ayhan Erkmen isimli vatandaşların yaptığı başvuruda AİHM, "Türkiye'nin Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin ifade özgürlüğü ile ilgili 10. maddesini ihlal ettiğine" hükmetti.

Seçim kampanyası sırasında Türkçe'den başka dilin kullanılmasıyla ilgili mahkumiyeti insan hakları ihlali olarak değerlendiren AİHM, başvuru sahiplerine Türkiye'nin 10'ar bin avro maddi tazminat ödemesini kararlaştırdı.

Türkiye başvuru sahiplerine ayrıca toplam 10 bin avro mahkeme masrafı ödeyecek.
Başvuru sahipleri, genel ve yerel seçimlerdeki kampanyalarını Kürtçe yaptıkları için mahkum olmalarına üzerine 2006'da AİHM'e başvurmuştu.

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