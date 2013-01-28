Kürtçe savunmaya izin yok

Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda ana dilde savunma iznini düzenleyen yasanın 1. maddesinin kabulüne rağmen KCK Ana davası'nda savunmasını Kürtçe yapmak isteyenlere izin verilmiyor

Diyarbakır'da görülmekte olan KCK yapılanmasının ana davasında söz verilen sanıklardan savunmasını Kürtçe yapmak isteyenlere izin verilmedi. Mahkeme heyeti Kürtçe konuşan sanıkların mikrofonunu kapatarak konuşmasını engelledi. Avukatların sanıklara tercüman verilmesi talebi ise mahkeme tarafından yasa tasarısının yasalaşmadığı gerekçesiyle kabul edilmedi.