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Kürtçe savunmaya izin yok

Diyarbakır'da devam eden KCK Davası'nda Kürtçe savunmaya izin verilmedi, tercüman talebi henüz tasarı yasalaşmadığı gerekçesiyle kabul edilmedi

28 Ocak 2013 14:06

Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda ana dilde savunma iznini düzenleyen yasanın 1. maddesinin kabulüne rağmen KCK Ana davası'nda savunmasını Kürtçe yapmak isteyenlere izin verilmiyor

Diyarbakır'da görülmekte olan KCK yapılanmasının ana davasında söz verilen sanıklardan savunmasını Kürtçe yapmak isteyenlere izin verilmedi. Mahkeme heyeti Kürtçe konuşan sanıkların mikrofonunu kapatarak konuşmasını engelledi. Avukatların sanıklara tercüman verilmesi talebi ise mahkeme tarafından yasa tasarısının yasalaşmadığı gerekçesiyle kabul edilmedi.

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