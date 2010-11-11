Kürtçe savunma talebine ret

T24 - Diyarbakır'da görülen 104'ü tutuklu 152 sanıklı KCK davasında sanık avukatlarının Kürtçe savunma talebi üst mahkeme tarafından reddedildi.



Diyarbakır'da görülen 104'ü tutuklu 152 sanıklı KCK'a davasını tıkayan Kürtçe savunma talebi reddedildi. Diyarbakır 6'ıncı Ağır Ceza Mahkemesi'nin Kürtçe savunma ve tercüman atanması ile ilgili kararına karşı sanık avukatlarının bir üst mahkeme olan Diyarbakır 4. Ağır Ceza Mahkemesi'ne yaptığı itiraz karara bağlandı.



Diyarbakır 4. Ağır Ceza Mahkemesi heyeti oy birliğiyle, sanık avukatlarının itirazını reddetti. Mahkeme gerekçesinde, sanıkların kollukta ve nöbetçi hâkimlikte Türkçe savunma yaptıklarını hatırlatarak, sanıkların Türkçe bildiklerinin anlaşıldığını kaydetti.



Sanık avukatları, ara formül bulunmazsa sanıkların Kürtçe savunma yapma ısrarının devam edeceğini bildirdi.





