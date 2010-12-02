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KÜRTÇE SAVUNMA TALEBİNE BİR RET DAHA DİYARBAKIR (A.A)

02 Aralık 2010 15:53

-KÜRTÇE SAVUNMA TALEBİNE BİR RET DAHA DİYARBAKIR (A.A) - 02.12.2010 - Terör örgütü PKK'nın Kandil ve Mahmur kamplarından gelen grubun içinde yer alan 10'u tutuklu 17 sanığın yargılanmasına devam edildi. Irak'ın kuzeyindeki Kandil ve Mahmur kamplarından 19 Ekim 2009 günü gelen 4'ü çocuk 34 kişi arasında yer alan 17 kişinin yargılanmasına Diyarbakır 5. Ağır Ceza Mahkemelerinde devam edildi. Diyarbakır 5. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada tutuklu sanıklar Nurettin Turgut, Mustafa Ayhan ve Hüseyin İpek hazır bulundu. İddia makamının bir önceki duruşmada mahkemeye sunduğu mütalaaya karşı sanıkların Kürtçe savunma talebini mahkeme ''daha önce Türkçe savunma yaptıkları'' gerekçesiyle reddetti. Sanık avukatları, müvekkilleriyle savunma konusunda görüşme yapmak için mahkemeden süre talebinde bulundu. Mahkeme heyeti, duruşmayı erteledi. -15 YIL HAPİS İSTEMİ- Cumhuriyet Savcısının hazırladığı mütalaada, sanıkların terör örgütünden gönüllü olarak ayrılmadığı, terör örgütü elebaşının çağrı ve talimatlarıyla Türkiye'ye giriş yaptığı gerekçesiyle haklarında TCK'nın ''etkin pişmanlık'' hükmünün uygulanmasının mümkün olmadığı belirtilmişti. Mütalaada, ''Sözde barış grubunun Habur Sınır Kapısı'ndan girişleri sırasında örgütün müzahir tabanı ve sempatizanları tarafından sahiplenilip kitlesel törenlerle karşılanması yönündeki çağrılar doğrultusunda gerek Silopi, gerekse Diyarbakır'da düzenlenen karşılama törenlerinde, terör örgütünü temsil eden bez parçaları ve örgüt elebaşı Öcalan'ın posterlerini açan binlerce insanın toplanması ve etkinliğe katılımı sağlamak suretiyle adeta gövde gösterisine dönüştürülmüştür'' denilmişti. Sanıklar hakkında TCK'nın ''terör örgütünün üyesi olma'', ''örgüt adına suç işleme'' ve ''terör örgütünün propagandasını yapma'' suçlarından 15 yıla kadar hapis cezası isteniyor.

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