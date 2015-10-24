Kürtçe şarkı söyleyen şarkıcı sahnede bıçaklandı

Söylediği Kürtçe şarkılarla tanınan Selim Serhed sahnede bıçaklanarak öldürüldü. Avcılar'da bir barda sahne alan Serhed'in, Kürtçe şarkı söylediği için öldürüldüğü iddia edildi.

Kürt şarkıcının ölüm haberini meslektaşı Onur Akay Twitter adresinden duyurdu. Akay, "Genç şarkıcı arkadaşımız Selim Serhed bıçaklı saldırıya uğradı ve hayatını kaybetti. Daha kötüsü, Kürtçe şarkı söylediği için sahnede bıçaklandığını duydum. Oysa Selim Serhed, barış şarkıları söylerdi! Allah ailesine ve çocuklarına sabır versin" dedi.

İstanbul Avcılar’da bir barda sahne alan ve 3 çocuk babası olan Selim Serhed, Brina Barış isimli şarkısı ve yaptığı albümlerle tanınıyordu.