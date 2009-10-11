Kürtçe resimli, çocuk kitabı

İsveç'te yaşayan Kürt kökenli iki eğitimci, içinde Kürtçe alfabe ve cümlelerin olduğu resimli bir çocuk kitabı hazırladı. Stockholm'de basılan kitap, örnek oluşturması için DTP'ye gönderildi.



Kürt açılımı'na İsveç'ten de 'alfabe' desteği geldi. İsveç'te hazırlanan alfabede Kürtçe harfler, günler, haftalar, mevsimler, rakamlar yer aldı. Kürtçe kitap, örnek oluşturması açısından DTP Diyarbakır İl Başkanı Fırat Anlı'ya da ulaştırıldı. Çocuklar için hazırlanan ve 2008 yılında Stockholm'de basılan renkli kitap Haydar Diljen ve Sabiha Otlu imzasını taşıyor. 'Destpeka Zımane Me' (Dilimize Giriş veya Kürtçe Alfabe) ismini taşıyan Kürtçe kitapta 31 harf öğretiliyor. Harfler örneklerle açıklanırken 'Alan' ve 'Darin' isimli erkek çocuklar da bunlara örnek gösterilerek öğretim kolaylığı sağlanıyor.



X, Q ve W'li sözcükler



Futbol oynayan kız çocukları, cadı kıyafeti giymiş ve denizde oynayan küçük çocukların bulunduğu resimlerle süslenen kitapta, tartışılan harfler de ikişer sayfayla anlatılıyor. 'X' harfi 'Xiyar' (hıyar), 'Q' harfi 'Qaz' (kaz), 'W' ise 'Kew' (keklik) örnekleriyle anlatılıyor. Kitapta çok sayıda şiir ve tekerlemeye de yer verilerek harflerin okunuşları ve yazımları çocuklara öğretiliyor.

Renkli kitabın 'Z' harfi 'Zebeş' (karpuz) örneğiyle veriliyor. Miniklere ünlü Diyarbakır karpuzunu da tanıtan kitapta, 'Zebeşen Amede' yani 'Diyarbakır Karpuzu' Berfin isimli bir kız çocuğunun yazdığı şiirle yer alıyor.



Duşem, Seşem, Çarşem...



Alfabenin yanı sıra 'Zimane Me' isimli kitapta ayrıca Kürtçe günler, sayılar, mevsimler de öğretiliyor. Çocuklara yönelik kısa hikayelerin de bulunduğu kitapta haftanın günleri Kürtçe, Duşem (Pazartesi), Seşem( Salı), Çarşem (Çarşamba), Pencşem (Perşembe), İni (Cuma), Şemi (Cumartesi) ve Yekşem (Pazar) olarak sayılıyor.