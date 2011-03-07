‘Kürtçe okullarda seçmeli ders olarak okutulacak’

T24 - Kılıçdaroğlu’nun talimatı ile “Kürt sorununun çözümü ve demokratikleşme” çerçevesinde, Mart ayı sonunda yayınlanması planlanan CHP Seçim Bildirgesi'ne, “Kürtçe okullarda seçmeli ders olarak okutulacaktır” ifadesi konuldu. Bildiride, “yerel yönetimler reformu” önerisi de yer alacak.

CHP’nin 18 Aralık’taki kurultayının ardından Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu tarafından “üçüncü yol” tanımı ile dile getirilen “Kürt sorunun çözümü ve demokratikleşme” adımlarına ilişkin çalışmalarda sona gelindi. Vatan gazetesinde yer alan haber şöyle:



CHP, “Kürt sorununun çözümüne yönelik” mevcut 1989 tarihli ve “Doğu ve Güneydoğu Anadolu Sorunlarına Bakış ve Çözüm Önerileri” başlıklı raporunun, güncellenip kamuoyuna duyurulması yönünde bir çalışma yapmayacak. Ancak 18 Aralık kurultayından sonra CHP’nin “Kürt sorunun çözümü ve demokratikleşme adımları”na ilişkin iktidar hedefleri ve çözüm önerileri seçim bildirgesine yansıtılacak. Seçim Bildirgesi’nde yer alacak öneriler için CHP’nin önce İstanbul’da, ardından da Şubat ayında Van’da düzenlediği “Arama Konferansları”nda Kürt sorunun çözümü ve demokratikleşme önerilerine ilişkin aydınlardan gelen değerlendirmelerden de yararlanıldı. Seçim bildirgesinde, “ana dil öğretimine” ilişkin yeni bir öneride bulunacak. CHP lideri Van toplantısında, “ana dilde öğretime sıcak baktıklarını, ancak ana dilde eğitimin bugün için çözülebilecek bir sorun olmadığını” dile getirmişti. CHP’de Genel Başkan başkanlığında parti üst düzey kurmayları ve akademisyenlerle üst üste gerçekleştirdiği toplantılarda, CHP’nin iktidarında, “Kürtçe’nin okullarda seçmeli ders olarak okutulması” ifadesinin konulması kararı verildi.



CHP’nin Seçim Bildirgesinde, 1989 raporunda yer alan, “Yurttaşların ana dillerinde serbestçe konuşabilmeleri, yazabilmeleri, öğretebilmeleri, bu dillelerde değişik kültür etkinliğinde bulunmalaları güvence altına alınacak” ifadesi tekrarlanacak.





Yerel yönetimler şartı



Seçim bildirgesinde CHP, “yerel kamu hizmetlerinin yerel yönetimlere devri, demokrasiye hizmet eder” tezinden hareketle “yerel yönetimler reformu” önerisinde bulunulacak. Bildirgede, Türkiye’nin, Avrupa Yerel Yönetimler Özerklik Şartı’nın şerh koyduğu maddelerin kaldırılması vaadinde de bulunulacak. CHP’nin önereceği “yerel yönetimler reformu” ile “merkezi hükümetin yönetimdeki ağırlığı” yerele yayılacak. Böylece güçlü yerel yönetimler ülkenin hem demokratik gelişimine, hem de iktisadi ve sosyal gelişimine katkıda bulunacak.







