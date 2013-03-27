Diyarbakrı Emniyet Müdürü Recep Güven, dün 70'ten fazla kişinin gözaltına aldığına dair çıkan haberlerle ilgili olarak, "Herhalde içlerinde bir kişi BDP ile bağlantılı olduğu için birileri kasıtlı olarak çıkardı bu haberi" dedi.

Radikal gazetesi yazarı Eyüp Can, "Bir zamanlar annelerin Kürtçe konuşamadığı, Kürtçe şarkıların çalınamadığı bir şehirdi Diyarbakır. Şimdi Emniyet Müdürü Recep Güven Kürtçe öğrendiğini" yazdı.

Eyüp Can'ın Radikal'de, "Son dakika: Kürtçe öğrenen emniyet müdürü" başlığıyla yayımlanan (27 Mart 2012) yazısı şöyle:

Dün sabah ajanslar haberi ‘son dakika’ logosuyla geçti.



‘Diyarbakır’da KCK operasyonu: 70’ten fazla gözaltı.’



Merakla okudum haberi...



“Diyarbakır’da bu sabah gerçekleştirilen baskınlarda, aralarında BDP yöneticilerinin de bulunduğu 70’i aşkın kişinin gözaltına alındığı bildirildi...”



Hemen haberin kaynağına baktım...



Avrupa’dan yayın yapan Nuçe TV.



Bir yanda Diyarbakır’da okunan Abdullah Öcalan’ın ‘çekilin çağrısı’ sonrası yeşeren barış umudu, diğer yanda Diyarbakır’da başlayan yeni bir KCK operasyonu!



Ne yalan söyleyeyim hiç mantıklı gelmedi.



* * *



Ama baktım sosyal medya “Bu mu aylardır yazdığınız çözüm süreci, alın çözüm sürecinizi başınıza çalın” mesajlarıyla dolu.



Öyle ki grup toplantısında konuşan BDP Eşbaşkanı Selahattin Demirtaş bile çok fena etkilenmiş kendisine ulaşan ilk bilgiden.



Kürsüde hükümeti BDP’nin altını boşaltmakla suçluyor.



Gerçi sonra düzeltmeye çalıştı ama baktım iş ciddi...



Haber merkezinden arkadaşlarımız yetkililere ulaşmaya çalışıyor.



Ama operasyon devam ettiği için açıklama yapan yok.



Hemen cep telefonundan Diyarbakır Emniyet Müdürü Recep Güven’i aradım.



Kim Recep Güven?



Yıllarca o bölgede görev yapmış, bölgenin hassasiyetlerini çok iyi bilen ve çözüm sürecinin Ç’sinin konuşulmadığı günlerde ‘dağda ölen teröristlere de ağlamak gerektiğini’ söylediği için hedef tahtası haline getirilen emniyet müdürü.



* * *



Gürültülü bir yerden cevap verdi...



“Buyurun Eyüp Bey?”



“Recep Bey, yoksa yine Kürtçe kursunda mı yakaladım sizi?” dedim...



Güldü...



“Yok o yarın, şu an bir operasyondayız, onun için arıyorsunuz herhalde” dedi.



“Evet” deyince başladı anlatmaya...



“Çıkan haberler baştan aşağı yanlış. Bir kere sabah yapılan baskınların çözüm süreciyle hiçbir alakası yok.”



Yani KCK operasyonu değil mi?



“Hayır, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekiplerimizin yürüttüğü çete operasyonu.”



Ama aralarında çok sayıda BDP’li varmış?



“32 kişi içinde sadece bir kişi.”



Ajanslar 70 kişiden fazla diyordu.



“O da yanlış.”



Suçlama ne?



“Valiliğimiz bir açıklama yaptı. Bir buçuk yıllık bir takip var. Uyuşturucu ticareti dahil ekonomik çıkar amaçlı suç örgütü. Baskınlarda 602 kilo uyuşturucu, bir sürü tapu, silah ve gaz bombası ele geçirildi.”



Peki, siyasi operasyon bilgisi nereden çıktı?



“Herhalde içlerinde bir kişi BDP ile bağlantılı olduğu için birileri kasıtlı olarak çıkardı bu haberi.”



Öcalan’ın ‘çekilin’ çağrısından sonra bölgede hava nasıl?



“İnanın herkes çok umutlu. İnsanların yüzü gülüyor, herkesin temennisi bu sürecin başarıyla sonuçlanması.”



Kürtçe kursu nasıl gidiyor, geçen ay siz aradığımda yeni başlamıştınız, ilerledi mi?



“Hocam ‘Aksanın çok iyi’ diyor, yarın gelecek...”



Sokakta vatandaşla Kürtçe konuşmaya başladınız o zaman?



“Henüz tam hâkim değilim ama öğrendiğim kadarıyla evet.”



* * *



Geçen ay başka bir gelişme için aradığımda Recep Güven’i Kürtçe dersi alırken yakalamıştım.



Yeni başladığı için o zaman yazmadım.



Ama artık az da olsa Diyarbakır sokaklarında vatandaşla Kürtçe konuşmaya başlamış.



Ahdetmiş. Kürtçeyi tüm incelikleriyle öğrenmeye kararlı.



Emniyet müdürü olarak esas görevinin bölge insanına diliyle, kültürü ve kimliğiyle dokunmak olduğunun fazlasıyla bilincinde...

Nereden nereye?



Geçen yıl KCK operasyonlarını konuşuyorduk, bugün ‘çözüm sürecini’.



Bir zamanlar çocuklarını cezaevinde ziyaret eden Kürt annelerin Kürtçe konuşamadığı, sokaklarda Kürtçe şarkıların bile çalınamadığı bir şehirdi Diyarbakır.



Oysa bugün Diyarbakır Emniyet Müdürü Recep Güven Kürtçe öğreniyor.



Sokakta Diyarbakırlılarla Kürtçe konuşuyor.



Belki de son dakika logosuyla geçmesi gereken asıl haber bu.