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Kürtçe mezar taşına soruşturma

Çatışmada öldürülen PKK'lı Müslüm Solmaz'ın mezar taşındaki Kürtçe yazıyla terör örgütü propagandası yaptığı gerekçesiyle

22 Kasım 2008 02:00

Şanlıurfa'nın Suruç İlçesi'nde çıkan çatışmada öldürülen `Doktor Hebun' kod adlı PKK'lı terörist 32 yaşındaki Müslüm Solmaz'ın mezar taşına Kürtçe yazılan yazı ile terör örgütü propagandası yaptığı gerekçesiyle babası 58 yaşındaki Halil Solmaz hakkında soruşturma başlatıldı.

Siirt'in Pervari İlçesi kırsal kesiminde 29 Ağustos 2007 tarihinde çıkan çatışmada öldürülen ve kimliği 10 ay aradan sonra DNA testi sonucu saptanan terörist Müslüm Solmaz'ın cenazesi 1 Mayıs'ta Suruç'a bağlı Göleç Köyü'nde toprağa verildi. Terörist cenazesinin toprağa verilmesi ardından ailesi tarafından yaptırılan mezar taşında örgüt propagandası yapıldığı ihbarı jandarmayı harekete geçirdi. Köye giden jandarma, mermerden yapılan mezar taşının ön bölümünde zafer işareti yapıldığı ve Kürtçe `Şehit Namırın' (Şehitler Ölmez) , arka bölümde ise teröristin kimlik bilgileri ile örgütteyken kullandığı kod adının yazılı olduğunu saptadı. Jandarma incelemesinde mezar taşının teröristin babası Halil Solmaz tarafından yaptırıldığı belirlendi. Köyde bulunamayan ve Gaziantep'in Nizip İlçesi'nde oturduğu saptanan Halil Solmaz hakkında `Terör örgütü propagandası yapma, suç ve suçluyu övme' suçlarından soruşturma başlatıldı.

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