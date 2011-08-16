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Kürtçe konuşan Sadak'a hapis cezası  SİİRT (A.A)

16 Ağustos 2011 21:29

-Kürtçe konuşan Sadak'a hapis cezası  SİİRT (A.A) - 16.08.2011 - Siirt Belediye Başkanı Selim Sadak'a 5 ay hapis cezası verildi. Siirt Belediyesinden yapılan açıklamada, geçen yıl BDP Siirt il binasının açılışında Kürtçe konuşma yaptığı için hakkında ''Siyasi Partiler Kanunu'na muhalefet'' suçundan dava açılan Belediye Başkanı Selim Sadak'ın Siirt 1. Asliye Ceza Mahkemesinde yapılan bugün karar duruşmasında 5 ay hapis cezasına çarptırıldığı belirtildi. Mahkemenin daha sonra Sadak'ın bu cezasını 3 bin liraya çevirdiği kaydedildi.

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