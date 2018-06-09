‘Kürtçe ıslık' davası başladı

Diyarbakır Dicle Üniversitesi’nde 20 Mart 2017’de “Çarda Şoreşê” adlı Kürtçe marşı ıslıkla çaldıkları iddiasıyla darp edilerek gözaltına alınan 12 öğrenci hakkında “örgüt propagandası yapmak”, “örgüt üyesi olmamakla birlikte örgüt adına suç işlemek”, “görevi yaptırmamak için direnme” ve “2911 Sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanununa muhalefet” iddiasıyla 8 yıldan 27.5 yıla kadar hapis istemiyle açılan davanın ilk duruşması Diyarbakır 10. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüldü.

Duruşmaya tutuksuz yargılanan 12 öğrenci, avukatları ve müşteki olan 2 polis katıldı. Öğrenciler, savunmalarında üzerlerine atılı suçlamaları reddederek, olay tarihinde okulda ders boykotu, gösteri ya da herhangi bir yürüyüş yapılmadığını, polisin bu konuda kimseyi uyarmadığını belirterek, üniversitenin bahçesinde çıkan kargaşa sırasında polislerin kendilerini darp ederek, ters kelepçeleyerek gözaltına aldığını söyledi. Mahkeme heyeti, davada müşteki olarak yer alan polislerin ifadesinin alınması için Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü’ne müzekkere yazılmasına karar vererek, duruşmayı kasım ayına erteledi.