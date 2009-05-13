Kürtçe isimlere izin yok

12 bin 211 köyün adı değiştirilmiş

Kürtçe köy isimlerine özgürlük!

Kaymakamlık: İsimler Anayasa'ya aykırı



Şilan yerine noktalar konuldu

DTP'li belediye, geçen yıl yapılan üç parka Kürtçe `Roşna' (Aydınlık), `Şilan' (Yaban gülü) ve Rojda (Güneş) adlarını verdi. Ancak verilen bu isimler Kayapınar Kaymakalığı tarafından kabul edilmedi. Bunun üzerine belediye, Diyarbakır 27'nci İdare Mahkemesi'ne başvurup yürütmenin durdurulmasını talep etti.Talebi değerlendiren mahkeme, parka Kürtçe isimler verilmesini şu gerekçelerle reddetti:"İdari işlemlerin uygulanması halinde telafisi güç ve imkansız zararların doğması ve idari işlemin açıkça hukuka aykırı olması şartlarının birlikte gerçekleşmesi durumunda gerekçe göstererek yürütmenin durdurulmasına karar verebilecekleri hükme bağlanmıştır. Dosyanın incelenmesinden, olayda yukarıda anılan kanun hükmünde öngörülen şartların gerçekleşmediği anlaşıldığından yürütmenin durdurulması isteminin reddine karar verilmiştir.''Kayapınar Kaymakamlığı, Kürtçe isimleri reddedilmesiyle ilgili Belediye Başkanlığı'na gönderdiği yazıda ise şöyle dedi:"Verilmek istenen Rojna, Şilan ve Rojda isimlerinin Türk Dil Kurumu'nca yayınlanmış olan, Türkçe'nin söz varlığında bulunmadığı araştırıldığından Kayapınar Belediye Başkanlığı'na yazılan 30.10.2008 tarih, 148 sayılı yazınızdan kamuya açık olan parklara verilmek istenen isimlerin Anayasa'nın 3'üncü maddesinde yer alan Türkiye Devleti'nin dilinin Türkçe olduğu hükmüne, ayrıca adres ve numaralamaya ilişkin yönetmeliğin 24'üncü maddesine uygun olmadığından onaylanmadığı bildirilmiştir.''DTP'li Kayapınar Belediyesi ise bu karardan sonra `Şilan' adını verdikleri parkın girişine asılan tabelaya `Kayapınar Belediyesi .... Parkı' yazdı.Tabelanın altındaki notta ise "Bu parka Kayapınar Belediye Meclisi'nin 07.11.2008 tarih ve 160 nolu kararıyla Şilan adı verilmiş olup Diyarbakır ili Kayapınar İlçe Kaymakamlığı'nın 19.11.2008 tarih ve 212 nolu kararıyla bu isim reddedilmiştir'' denildi. (dha)