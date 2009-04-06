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Kürtçe isim parka giremedi

İçişleri Bakanı Atalay, anayasaya göre kamuya tahsis edilmiş park ve benzeri yerlerin isimlerinin Türkçe olması gerektiğini söyledi

06 Nisan 2009 03:00

İçişleri Bakanı Beşir Atalay, anayasanın 3. maddesine göre kamuya tahsis edilmiş park ve benzeri yerlerin isimlerinin Türkçe olması gerektiğini söyledi.

Atalay, Berfin ve benzeri Kürtçe isimlerin Nüfus Kanunu’nda yapılan değişiklikle özel isim olarak kullanılmasının önünde yasal bir engel bulunmadığını açıkladı.

Atalay, Diyarbakır’ın Kayapınar Belediyesi’nde parklara verilen Kürtçe isimlerin onaylanmaması ve ‘Kürtçe hizmet veren’ Sur Belediyesinin feshine ilişkin soru önergesini yanıtladı. Atalay, beş parka verilmek istenen Gülistan, Nefel, Daraşin, Berfin ve Beybun isimlerinden sadece Gülistan isminin güncel Türkçe’nin söz varlığında olduğunu, diğer isimlerin kullanılmasının Anayasaya aykırı olduğunu bildirdi.

Atalay, parka verilen Berfin isminin, “bölücülük” nedeniyle değil, Anayasa’ya aykırılık nedeniyle onaylanmadığını vurguladı. Atalay, “Çok dilli belediyecilik” uygulaması nedeniyle, Danıştay tarafından feshedilen Sur Belediye Meclisi’ne ilişkin kararın da Danıştay Dava Daireleri Kurulu tarafından onaylandığını anımsattı.

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