Kürtçe eğitime ve cemevine İstanbul vizesi

Türkiye'nin mega şehrinde yaşayan insanlar Kürtçe eğitime 'evet' diyor. Daha da ilginci Kürtçe eğitimi 'hainlik - bölücülük' olarak gören MHP yönetiminin aksine, parti tabanının yüzde 50'si de anadilde eğitime onay veriyor. Cemevlerine yasal statü verilmesine da yine halkın çoğunluğu sıcak bakıyor.

MetroPoll adına Prof. Dr. Özer Sencer, Prof. Dr. İhsan Dağı, Prof. Dr. Doğu Ergil, Prof. Dr. Cengiz Yılmaz, Dr. Sıtkı Yıldız ve Dr. Vahap Coşkun'dan oluşan 'araştırma grubu' İstanbul seçmeninin nabzını tuttu. Mart ayında İstanbul'un 39 ilçesinde 1174 kişiyi kapsayan çalışma çarpıcı sonuçlar ortaya çıkardı.

İstanbul'dan Kürtçe vizesi: İstanbul seçmenine, "Türkçe'yi öğrenmek koşuluyla isteyen herkesin kendi anadilinde Eğitim alması hakkında ne düşünüyorsunuz?" sorusu yöneltildi. "Doğru buluyorum, destekliyorum" diyenlerin oranı yüzde 61.7, "Yanlış buluyorum, desteklemiyorum" diyenler yüzde 35.8 çıktı. Destekleyenlerin partilere göre dağılımında AK Partililerin yüzde 62'si, CHP'lilerin yüzde 59.6'sı, BDP'lilerin de yüzde 94.7'si 'evet' dedi. MHP'de destek veren ve karşı çıkanlar yüzde 50'lik oranla eşit çıktı.



Cemevi resmi ibadet yeri sayılsın mı?



Cemevine yasal statü: Alevilerin yıllardır talep ettiği cemevlerinin resmi ibadethane olması talebi de geçer not aldı. Ankete katılanların yüzde 54.9'u bu talebe 'evet', yüzde 35.6'sı ise 'hayır' yanıtını verdi. İktidar partisinde oranlar birbirine yakın. AKP'lilerin yüzde 44.6'sı 'evet', yüzde 45.5'i ise 'hayır' dedi. Evet diyenler CHP'de 73.7, MHP'de 46.7,BDP'li bağımsızlarda 78.9, Saadet Partisi'nde ise 50 çıktı.



PKK ile görüşülmesin



PKK'yla görüşülmesin: Kürt sorununun çözümü için hükümetinPKK ile görüşmesi fikri karşılık bulamadı. Görüşme yapılmasını savunanlar yüzde 34.6'da kaldı, yüzde 49.3'lük kitle buna karşı. PKK ile görüşme yapılmasını isteyenlerin oranı AKP'de 38.5, CHP'de 34.7, MHP'de 20.8, BDP'de 66.7.

Suriye'ye operasyon: "Suriye'deki rejimi değiştirmek içinTürkiye'nin tek başına askeri müdahalede bulunmasını destekler misiniz?" sorusuna yüzde 71'lik oranda 'desteklemem' cevabı verildi. Operasyona destek oranı yüzde 24. AK Partililerin yüzde 64'ü, CHP'lilerin 79.6'sı, MHP'lilerin de 81.1'i operasyona karşı. Operasyona en büyük destek yüzde 31.6 ile BDP'lilerden. Türkiye'nin diğer devletlerle birlikte Suriye'ye müdahale seçeneğine ise yüzde 45.8 'evet', yüzde 49.6 'hayır' diyor.



Yargı hükümete müdahale mi etti



MİT krizi: MİT Müsteşarı Hakan Fidan'ın özel yetkili savcılar tarafından ifadeye çağrılmasının yargının, hükümet politikalarına müdahalesi olup olmadığı da sorular arasındaydı. Yüzde 44.9 müdahale olmadığı yanıtını verdi. AK Parti seçmenlerinin yüzde 49.7'sinin de bu yönde oy kullanması dikkat çekti.

Hükümet-cemaat çekişmesi mi? Ankete katılanlara "MİT krizinin ardında hükümet ile cemaat arasındaki iktidar mücadelesi vardır şeklindeki görüşe katılıyor musunuz? Katılmıyor musunuz?" diye soruldu. Bu soruya yüzde 34.6 'katılıyorum', yüzde 49.3 'katılmıyorum' yanıtını verdi. 'Katılıyorum' diyenlerin oranı AKP'lilerde 21.1, CHP'lilerde 58.3, MHP'lilerde 62.3.

Gazeteciler çekiniyor: "Sizce gazeteciler ve yazarlar medyada fikirlerini ve düşüncelerini açıklamaktan çekiniyorlar mı?" sorusuna 'evet' yanıtı verenler yüzde 54.5, aksini düşünenler ise yüzde 41.1. AKP'lilerin yüzde 60.4'ü böyle bir çekinme olmadığını düşünüyor