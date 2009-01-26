Kürtçe eğitim için ilk adım

Üniversitelerde "Kürt Dili ve Edebiyatı" bölümleri açılması konusunun görüşülmesi, Üniversitelerarası Kurul'un (ÜAK) gelecek toplantısına kaldı.



Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Rektörü ve Kurul Başkanı Prof. Dr. Hasan Ceylan başkanlığında ODTÜ Kültür ve Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen ÜAK toplantısı sona erdi.



Toplantının sonuna doğru, üniversitelerde "Kürt Dili ve Edebiyatı bölümleri açılması" konusunda, bazı rektörlerin söz alarak görüşlerini dile getirdiği öğrenildi.



Alınan bilgiye göre, bu konuyu incelemek üzere bir komisyon oluşturulması önerisi gündeme geldi. Ancak birçok üyenin toplantı sona ermeden ayrılması nedeniyle çoğunluk olmadığı için karara varılamadı.



Toplantının ardından Ceylan, gazetecilerin soruları üzerine, "Konuşmadık. Gündemimiz çok yüklü olduğu için onlara sıra gelmedi" dedi.



"Hiç gündeme gelmedi mi, kimse görüş dile getirmedi mi?" sorusuna Ceylan, "Belki bir iki arkadaşımız söz almış, konuşmuş olabilir ama Kurul olarak ele alıp konuşmadık" yanıtını verdi. "Kurulda resmi olarak mı gündeme gelmedi?" sorusu üzerine Ceylan, "Evet" diye konuştu.



Konunun bundan sonraki toplantıda görüşülüp görüşülmeyeceği sorusu üzerine Ceylan, "O konuda Kurulumuz isterse konuşuruz tabii" dedi.



"Toplantıda bir komisyon kurulması gündeme geldi mi?" sorusuna Hasan Ceylan, "Henüz öyle bir komisyon kurulmadı. Onu gelecek kurulda konuşuruz" şeklinde konuştu.



"Bu durumda gelecek toplantıda Kürt Dili ve Edebiyatı konusunda bir komisyon kurulması da gündeminizde olacak mı?" sorusuna Ceylan, "Hayır, henüz yok. O Kurul toplantısında karar vereceğiz" cevabını verdi.



"Doçenlik Sınav Yönetmeliği Taslağı" ile ilgili sorular üzerine Ceylan, "Biz kurul olarak o taslak üzerindeki görüşlerimizi açıkladık. Onları derleyip, önerilerimizi YÖK'e sunacağız. YÖK kendi hazırladığı taslakla onu birleştirecek ve son şeklini vererek çıkaracak" dedi.



Ceylan, ÜAK bünyesinde oluşturulan komisyonun, Doçentlik Sınav Yönetmeliği taslağı ile ilgili hazırladığı raporun değiştirilmeden kabul edildiğini belirtti.



Kurul Başkanı Ceylan, bir sonraki toplantının şubat ayı sonlarına doğru Ankara'da gerçekleştirileceğini bildirdi.

