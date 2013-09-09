Kürtçe dersi için kadrolu öğretmen yok, ama 160 bin öğrenci var

Kürt Dili ve Edebiyatı bölümü mezunu öğretmenler sertifakaları aldıkları halde Milli Eğitim Bakanlığı bugüne kadar atamalarını yapmadı. Hiçbir öğretmen ataması yapılmayan seçmeli Kürtçe dersi öğrenci sayısı ise 160 bine ulaştı. Kürtçe öğretmenlerinin maaş ve kadro durumlarıya ilgili olumlu bir adımın atılmamsından duyduğu kaygıyı dile getiren Mardin Artuklu Üniversitesi Rektör Yardımcısı ve Yaşayan Diller Enstitüsü Müdürü Prof.Dr. Kadri Yıldırım “Bunca çabaya rağmen bunun karşılığını alamazsak biz de bu işten çekiliriz. Mezun veren diğer üniversitelerin ilgisizliği de üzüntü verici” dedi.

Yaklaşık iki ay önce Artuklu Üniversitesi’nden Kürtçe öğretmenliği eğitimi alan 500 öğrenci için diploma töreni düzenleyen Prof.Dr. Kadri Yıldırım, öğretmenlere kadro karşılığı maaş verilmesi yerine dışarıdan ders başına ücret ödenmesi durumunda geçimlerini sağlamalarının mümkün olmadığını söyledi.

Konuyu, Radikal gazetesindeki köşesinde Oral Çalışlar gündeme getirdi. Çalışlar'ın "Öğretmensiz Kürtçe dersine 160 bin başvuru" başlığıyla (9 Ağustos 2013) yayımlanan yazısının ilgili bölümü şöyle:

.... Kadri Hoca’yı dün yeniden aradım. Endişeliydi. Çünkü Kürtçe öğretmenlerinin maaş ve kadro durumlarıyla ilgili olumlu bir adım atılmamıştı. Diploma töreninde yaptığı konuşmayı ve bakana söylediklerini hatırlattı: “Gerekirse bu mesele için bakanlık önünde çocuklarla birlikte çadır kurarım” dedi.

Kürtçe öğretmenliği bölümüne önayak olurken, değişik kesimlerin tepkisini göğüslemek zorunda kalan Kadri Yıldırım bazı küçük adımların atılamaması nedeniyle çaresiz kalmıştı. “Bunca çabaya rağmen bunun karşılığını alamazsak biz de bu işten çekiliriz. Mezun veren diğer üniversitelerin ilgisizliği de üzüntü verici” diyordu.

Geçen yıl BDP’liler Kürtçe seçmeli derse tepki gösterince başvuru 20 bin öğrenci ile sınırlı kalmıştı. Bu yıl başvuran öğrenci sayısı ise engellemelere rağmen 160 bine ulaşmış. Kürtçe dersine ilgi hızla ve katlanarak artıyor.

5. sınıflar için geçen yıl hazırlanan Kırmançi ve Zazaki kitaplarına ilaveten bu ders yılı öncesinde 6. sınıf kitapları da hazırlanıp basıldı. Milli Eğitim Bakanlığı, anadilde eğitim konusunda Kürtçe öğretmenlik bölümü mezunlarını açıkta bırakacak gibi. Çünkü, ders ücretiyle dışarıdan çalışan bir öğretmenin geçimini sağlaması mümkün değil. (Dışarıdan ders için öğretmenlere ödenen saat ücreti bu yıl 875 kuruş. Haftada dört ders verebilen bir öğretmenin aylık geliri ancak 150 lira olabiliyor).