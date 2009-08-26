Kürtçe ders veren küçük kıza soruşturma

Diyarbakır Cumhuriyet Savcılığı, evlerinin bir odasını Sur Belediyesi'nin desteğiyle sınıfa çevirerek 1 yıl boyunca 10 çocuğa Kürtçe ders verdikten sonra onlara karne dağıttığı öne sürülen 10 yaşındaki Medya Örmek ile ilgili soruşturma başlattı.

Soruşturma kapsamında Sur Belediye Başkanı DTP'li Abdullah Demirbaş'ın ifadesi alınırken, Örmek’in anne ve babası da savcılığa çağrıldı.

Diyarbakır'daki merkez Sur İlçesi Belediyesi'nin, ‘Her geceye bir masal ve her evi bir eğitim yerine dönüştürme projesi' kapsamında, evinin bir odasını sınıfa çevirerek 1 yıl boyunca 10 küçük çocuğa Kürtçe ders verip daha sonra çocuklara karne dağıtılan 10 yaşındaki Medya Örmek ile ilgili haberler yayınlanınca hakkında soruşturma başlatıldı. Diyarbakır Cumhuriyet Savcısı Sadi Gegin, soruşturma kapsamında Sur Belediye Başkanı Abdullah Demirbaş'ın ifadesini aldı. Demirbaş, projelerine küçük kızın destek amacıyla kendi evinde bir atölye çalışması yaptığını belirterek, şöyle dedi:

“Bu çalışmaya bireysel olarak maddi ve manevi destekte bulundum. Bu çalışmalar Kürtçe yapılmıştır. Çocuğun da doğum günene denk gelen günde kutlama töreni yapıldı, ben de katıldım. Belediye olarak destek yapılmamıştır. Kişi olarak destekte bulundum. Belediye olarak manen destekledik. Dağıtılan sertifikalar zaten kağıttır. Belediye tarafından düzenlenmemiştir. Çocuğun herhangi bir suçu yoktur. Sadece çağrımıza uymuştur. Konu ile ilgili hakkımda idari soruşturma açılmamıştır.”

Cumhuriyet Savcısının soruşturma kapsamında Medya Örmek’in babası Kazım ve annesi Dure Örmek'i de ifadeye çağrıldığı belirtildi.