Kürtçe ders müfredatı tamamlandı

5, 6, 7 ve 8'inci sınıflar, Kürtçe’nin Kırmançi ve Zazaca lehçelerini okuyacak. Öğrenciler derste Kürtçe olarak ailelerini tanıtacak, günlük sıkıntılarını anlatacak ve tartışacaklar...

Milli Eğitim Bakanlığı, ortaokullarda okutulacak Kürtçe ders müfredatını tamamladı.

Müfredatın amacı, öğrencilerin “Kendi kültürel değerlerini fark ederek farklı olana hoşgörü ve saygı göstermelerini sağlamak” olarak ifade edildi.

Derste öğrenciler, Kürtçe tartışma, ailelerini tanıtma, metin yazma gibi çok sayıda etkinlik yapacak

Vatan gazetesinden Kıvanç El'in haberine göre Milli Eğitim Bakanlığı Talim Terbiye Kurulu Başkanlığı, ortaokullar ve imam hatip ortaokullarında bu yıldan itibaren seçmeli olarak okutulacak Kürtçe dersinin müfredatını tamamladı.

Ortaokul 1. sınıfta verilecek seçmeli ders, bugün seçilebilecek. Kürtçe alanındaki öğretmen eksikliği nedeniyle çok az yerde verilmesi beklenen derse ücretli öğretmenlerin girmesi planlanıyor.

Okuyup, dinleyip yazacaklar

Bakanlığın müfredat programına göre ders “okuma”, “dinleme” ve “yazma” temelinde öğretilecek ve öğretmenler DVD, CD, kitap gibi yardımcı kaynakları derste kullanabilecek. Öğrenciler Kırmançi ve Zazaca lehçelerini öğrenecek. Kürtçe dersinin amacının da anlatıldığı müfredat programında şu ifadelere yer verildi:

“Kürtçe Dersi Öğretim Programı’nın amacı, Türk MillÓ Eğitiminin Genel Amaçları ve Temel İlkelerine uygun olarak öğrencilerin; Kürtçe öğrenmeye karşı ilgisini artırmak, Kürtçenin yaşadığı kültürü tanımalarını sağlamak, Kürtçe (Kırmançi ve Zazaca) konuşulan yörelerin kültürel değerlerini ayırt etmelerine olanak tanımak, kendi kültürel değerlerini fark ederek farklı olana hoşgörü ve saygı göstermelerini sağlamak, kendini ifade etme, iletişim kurma, iş birliği yapma, eleştirel düşünme ve problem çözme becerilerini geliştirmek, seviyelerine uygun görsel, işitsel ve yazılı kaynakları takip etmelerini sağlamak, kişisel, sosyal, kültürel bakımdan gelişmelerini sağlamak, Kürtçe’de dinleme, konuşma, okuma ve yazma dil becerilerini geliştirmek, Diller İçin Avrupa Ortak Başvuru Metni’nde belirlenen ölçütlere göre kendilerini değerlendirmelerini sağlamak, Kürtçe’de kelime hazinesini zenginleştirmek, bilgi teknolojilerinden yararlanarak öğrenme becerilerini geliştirmektir.”

Farklı sınıflara aynı ders

Kürtçe ders programının hazırlanmasında dil öğretiminde uluslararası standartları içeren “Diller İçin Avrupa Ortak Başvuru Metni”nde belirlenen düzeylerin esas alındığı da ifade edilen programda, düzey konusunda da şu bilgilere yer verildi:

“Öğretim ilkeleri dikkate alınarak kolaydan zora, basitten karmaşığa, yakından uzağa, somuttan soyuta, bilinenden bilinmeyene doğru bir gelişim göstermektedir. Örneğin, Kırmançi veya Zazaca’yı ilk defa seçecek bir ortaokul 5. ve 8. sınıf öğrencisi aynı grupta ilk düzeyi alabileceklerdir. Dolayısıyla, öğrenci, beşinci sınıftan itibaren Kırmançi veya Zazaca’yı seçerek her yıl alabileceği gibi ilk kez beşinci sınıfta da alabilecektir. Bu bakımdan program sınıf düzeylerinden ziyade hedef gruptaki öğrencilerin gelişim özellikleri ve dil düzeyleri esas alınarak ele alınmalıdır.”

Müfredat programına göre öğrenciler derste şu etkinlikleri yapacak:

Sesler vurgulanacak: Kürtçe alfabedeki tüm sesler okutulacak. Kürtçe alfabede olup Türkçe alfabede olmayan (X x, W w, Q q, ê, Û, z, Œ, Ó) seslerin içinde bulunduğu kelimeler okunacak ve okunurken bu harflerin seslendirilmesine vurgu yapılacak.

Günlük konuşma: Günlük hayatta sıklıkla kullanılan “selamlaşma, vedalaşma, hâl hatır sorma, kendini tanıtma” gibi ifadeler kullanılacak.

Afişli ders: Kartvizit, tanıtım kataloğu, konser ve gösteri afişleri, e-posta, gazete ve dergilerden basitleştirilmiş ilan vb. metinler ile çalışılacak

Resimli sözcükler: Günlük hayatla ilgili kelime ve sözcük grupları ve bunlarla ilgili resimler verilerek eşleştirmeleri istenecek. Günlük konularla ilgili basit metinler okutulacak ve metnin içeriğiyle ilgili sorular sorularak cevaplar vermesi sağlanacak.

Kürtçe yazacakalar: Öğrencilerin hoşlandığı ve hoşlanmadığı durumlara ilişkin kısa bir paragraf yazması sağlanacak. Verilen bir konu üzerinde öğrenciler Kürtçe beyin fırtınası yapacak ve tartışacak.

Kürtçe soyağacı: Ailesi hakkında tanıtıcı bir paragraf yazması sağlanacak. Paragrafta varsa yanlışlar ve eksikler üzerinde durulacak. Aile soyağacı oluşturmaları istenecek.

Duygu yazacaklar: Duygu ve düşüncelerini ifade eden bir paragraf yazması istenecek. O paragrafta duygu ve düşünceye ilişkin kavramlar (Mutluluk, sevinç, üzüntü) kullanması beklenecek.

Rakam öğretilecek: Öğrendiği sayıların okunuşunu kullanacağı bir paragraf oluşturması sağlanacak. Paragrafta öğrenci no, tarih, saat, sokak ve ev numaralarını kullanması önerilecek.