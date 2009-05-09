Kürtçe bilen asker Şıh planını bozdu!

‘Kökleri kurudu, 1 kişi üstlensin’



Kürtçe bilen er duydu



Kan örnekleri Adli Tıp’ta



387 boş kovan bulundu

Saldırganlar ölüleri taşımış

Mardin'in Mazıdağı İlçesi Bilge Köyü'nde 44 kişinin katledildiği saldırının ardından yeni ayrıntılar ortaya çıkıyor. Tutuklu 'Şıh Mehmet' lakaplı Mehmet Çelebi'nin saldırı öncesi adamlarına 'Köyde tavuk bile sağ kalmasın' diye talimat verdiği ve yakalandıktan sonra konuldukları nezarethanede saldırıyı bir kişinin üstlenmesi telkininde bulunduğu ortaya çıktı.44 kişinin öldürülmesinin ardından geride kalanlar katliamın yaralarını sarmaya çalışırken, silahlı saldırıyı gerçekleştirdikleri gerekçesiyle tutuklanan 10 kişinin 120 yakını ölüm korkusuyla köyü terk etti. Saldırının talimatını vermekle suçlanan ve bölgede 'Şıh Mehmet' lakabıyla tanınan Mehmet Çelebi'nin katliam öncesi yanındaki adamlarına "Köyde tavuk bile sağ kalmasın" yönünde talimat verdiği ortaya çıktı. Bu talimat üzerine saldırganların hiç bir yaralı kalmayacak şekilde insanların üzerine kurşun yağdırdıkları belirtildi.'Şıh Mehmet' lakaplı Mehmet Çelebi ile yakınları katliamın ardından yakalandıktan sonra nezarethaneye konuldu. Çelebi'nin nezarethane tutuldukları sırada adamlarına Kürtçe konuşarak, saldırıyı 1 kişinin üstlenmesi yönünde telkinde bulunarak, "Kökleri kurudu ş.......n, 7-8 kişi kaldı. Olan oldu, kimse paniğe kapılmasın. Herkes soğukkanlı olacak. 1 kişi üstüne alsın, diğerleri hiçbir şekilde kabul etmesin. Dışarıda gözcülük yapıldığı, içeri silahlı sadece 1 kişinin girdiği şeklinde hem savcıya, hem de askere ifade verin" dediği öğrenildi.Çelebi'nin bu sözlerini Diyarbakırlı olan ve Kürtçe bilen nöbetçi er N.T. duydu ve durumu hemen komutanlarına bildirdi. Nöbetçi subayın konuyu Cumhuriyet Savcılığı'na iletmesi üzerine soruşturmayı yürütmekle yetkili olan savcının talimatıyla nöbetçi askerin x tanık sıfatıyla ifadesi alınarak soruşturma dosyasına konuldu.Tutuklanan 10 kişinin, sorgu sırasında oldukça sakin oldukları ve kendi aralarında gülüp şakalaştıkları belirtildi. Zanlıların sorgu sırasında jandarma görevlilerinden sigara ve benzeri ihtiyaçlarının giderilmesi yönünde talepte bulunması üzerine sorguya uzman bir psikiyatristin de getirildiği ve zanlıları muayene ettiği belirlendi. Sanıkların oldukça rahat ve soğukkanlı olmaları nedeniyle olay esnasında uyuşturucu kullanıp kullanmadıklarının tespit edilmesi için tümünden ayrı ayrı 2'şer tüp kan alınarak Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Sanıklardan bazılarının ruh sağlığının kontrol altına alınabilmesi için gerek görülmesi halinde geçici olarak Elazığ veya İstanbul'da Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'ne sevk edilebilecekleri bildirildi.Kanlı baskınla ilgili soruşturma sırasında olay yerinden 4 ayrı kalaşnikof tüfeğe ait 387 adet boş kovan toplanarak balistik inceleme için kriminal laboratuvara gönderildi. Zanlıların içeri girip 44 kişiyi katlettikten sonra kaçış istikametine giderken yaralıların hastaneye taşınmasını engellemek için öldürülenlere ait 2 pikap, 5 otomobilin de lastiklerini kurşunlayıp patlattıkları, camlarını kırdıkları belirlendi.Saldırının ardından jandarma ve savcılıkta susma hakkını kullanan 10 zanlı Mazıdağ Sulh Ceza Mahkemesi'nde verdikleri ifadelerde saldırıyı kendilerinin gerçekleşirmediğini iddia ettiler. Tutuklu 10 zanlıdan 7'sinin mahkemede verdiği ifadeleri DHA ele geçirdi. Zanlılar olayın ardından yaralıları hastaneye kendilerinin götürdüğünü ve ölülerin evden çıkarılmasına da kendilerinin yardım ettiğini söyledi.