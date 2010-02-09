Kürtçe alfabe bilboardlarda

T24- Diyarbakır'da Kürt dilinin tanıtımı projesi kapsamında sokaklara Kürtçe alfabe ve bu alfabeler ile başlayan nesneler Kurmanci ve Zazaca lehçeleri ile tanıtıldı.



















Kürt Dili Araştırma ve Geliştirme Merkezi (Kürdi-Der) hazırladığı, başta Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi olmak üzere BDP'li alt kademe belediyelerin de destek verdiği Kürt dilinin tanıtım projesi kapsamında bilboardlara alfabeler tanıtımları asıldı.



"Xwendina alfabeya Kurdu" (Kürtçe alfabenin okunuşu) başlığı ile asılan afişte 31 harfe yer verildi. Afişlerde her harfin karşısına Kürtçe'nin Kurmanci ve Zazaca lehçelerinden başlayan kelimeler yiyecek, hayvan ve bitki nesneleriyle desteklendi. Sokakta yürüyen vatandaşlar ilk kez asılan afişlere ilgi gösterdi.



Anadil önündeki engellerin biran önce kaldırılması gerektiğini ifade eden, Kürt Dili Araştırma ve Geliştirme Merkezi (Kürdi-Der)Başkanı Remzi Azizoğlu, Kürt dilinin tanıtılması ve toplumu bilinçlendirmek için 1 yıl sürecek projenin önümüzdeki günlerde startını verileceğini söyledi.

