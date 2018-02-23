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Kürtçe ağıtla dalga geçen sağlık personelleri açığa alındı

112 Acil Çağrı Merkezi çalışanları hakkında disiplin soruşturması başlatıldı

23 Şubat 2018 22:53

Sağlık Bakanlığı, Adıyaman'da gittikleri taziyede cenaze yakının Kürtçe ağıdıyla dalga geçen iki 112 Acil Çağrı Merkezi çalışanı hakkında soruşturma başlatıldığını açıkladı.  Bakanlık, sağlık çalışanlarına 23 Şubat tarihinde görevlerinden uzaklaştırma tedbiri uygulandığını bilgisini paylaştı.  

Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "İnsanların Acıları ile Dalga Geçen Sağlık Çalışanları" isimli videoda yer alan, Adıyaman'da bir grup sağlık çalışanının gittikleri taziyede ağlayan cenaze yakınını taklit ettikleri olayla ilgili İl Sağlık Müdürlüğü'nün inceleme başlattığı bildirildi. 

Açıklamada, video kaydının 10 Şubat gecesi 112 istasyonunda dinlenme esnasında çekildiği ve 19 Şubat'ta sosyal medyada paylaşıldığının anlaşıldığı belirtildi.

Paylaşımda bulunan görevlilerle ilgili valilik onayı ile disiplin soruşturması başlatıldığı ifade edilen açıklamada, görevlilere, 23 Şubat tarihinde görevlerinden uzaklaştırma tedbiri uygulandığı bilgisi paylaşıldı. 

 

 

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