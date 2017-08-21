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Kurtarmak istediği kardeşiye birlikte boğuldu

Mehmet DOĞANER/ERDEMLİ (Mersin), (DHA) - MERSİN’in Erdemli İlçesi'nde Kayacı Vadisi'ndeki derede 12 yaşındaki Emre Karaca ile onu kurtarmak isteyen ağabeyi 23 yaşındaki Salahi Karaca boğularak yaşamlarını yitirdi

21 Ağustos 2017 19:51

Mehmet DOĞANER/ERDEMLİ (Mersin), (DHA) - MERSİN’in Erdemli İlçesi\'nde Kayacı Vadisi\'ndeki derede 12 yaşındaki Emre Karaca ile onu kurtarmak isteyen ağabeyi 23 yaşındaki Salahi Karaca boğularak yaşamlarını yitirdi.
Emre Karaca ile ağabeyi Salahi Karaca, hafta sonu piknik yapmak için Kavacı Vadisi Karasu mevkisine gitti. Emre Karaca, Karasu Deresi Sudüştüğü mevkisinde kayalarda gezinirken suya düştü. Kardeşinin düştüğünü gören Salahi Karaca da onu kurtarmak üzere suya atladı. Akıntıya kapılan Emre Karaca’yı kurtarmak isteyen ağabeyi de suda kayboldu.
Haber verilmesi ile olay yerine gelen AFAD ekibi iki kardeşin cansız bedenini sudan çıkarttı. Yapılan incelemenin ardından iki kardeşin ölüm nedeninin belirlenmesi için cesetleri Adana Adli Tıp Kurumu\'na gönderildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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