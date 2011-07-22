-KURTARMA PAKETİNDE FAİZ DÜŞTÜ VADELER UZADI BRÜKSEL (A.A) - 21.07.2011 - Avro Bölgesi liderleri Yunanistan'a ikinci kurtarma paketinde faiz oranını düşürerek vadeyi uzattı. Zirve kararlarında, 440 milyar avroluk Avrupa Finansal İstikrar Mekanizması'nın (EFSF) Yunanistan'a kredi vadesini mevcut 7 buçuk yıldan 15-30 yıl aralığına çıkardığı ve faiz oranının yüzde 4-5'lerden yüzde 3,5'e indirildiği belirtildi. Kararlarda, EFSF kredilerinin faiz ve vadesinde sağlanan iyileşmenin daha önce kurtarılan İrlanda ve Portekiz için de geçerli olacağı bildirildi. Avro Bölgesi, Uluslararası Para Fonu'nun (IMF) da katkısıyla Yunanistan'a geçen yıl sağlanan 110 milyar avroluk kurtarma paketine ilaveten 109 milyar avroluk ikinci paket taahhüdünde bulunurken bankalara da ağır fatura yükledi. Buna göre ellerinde Yunan tahvilleri bulunduran banka ve finans kuruluşları Yunanistan'ın kurtarılması operasyonuna 2019 yılına kadar 106 milyar avroluk katkı yapacak. Bankaların katkısı, alacaklarının yeniden yapılandırılması, ellerindeki tahvilleri çıkarılacak daha uzun vadeli tahvillerle değiştirme, faiz indirimi ya da tahvilleri düşük fiyattan Yunanistan'a geri satmak şeklinde olacak. AB Konseyi Başkanı Herman Van Rompuy, zirvenin ardından düzenlediği basın toplantısında, bankaların Avro Bölgesi'nde Yunanistan dışında hiçbir ülkenin kurtarılmasında sorumluluk almayacakları taahhüdünde bulundu.