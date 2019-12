Kurtarma paketi şimdilik 'kurtuldu'

* ABD'de finans sektörünü kurtarmak amacıyla hazırlanan ancak hafta başında Temsilciler Meclisi’nde reddedilerek çıkmaza giren 700 milyar dolarlık paketin genişletilmiş hali Senato'da yapılan oylamada kabul edildi. Senato'da yapılan oylamada paket 25’e karşı 74 oyla onay aldı.



* Başkan George W. Bush, paketin, Kongre’nin alt kanadı Temsilciler Meclisi’nde yarın yapılacak oylamada da geçirilmesi çağrısında bulundu.



* Uzmanlar, paketin Senato'da açık farkla kabulünün ardından Temsilciler Meclisi üzerindeki baskının arttığını, ancak Temsilciler Meclisinin yasa teklifini kabul edeceğinin garantisinin olmadığını belirtti.



Yeni pakette eskisine ilave olarak vergi indirimi içeren ve bankacılık sektörüne güvenin artırılmasını amaçlayan önlemler yer alıyor.



Bush yönetimi ve Kongre liderleri ilk paketin pazartesi günü Temsilciler Meclisi’nde reddinin ardından, planın genişletilmiş versiyonunun bu defa önce, pakete daha sıcak bakan Senato'dan geçirilmeye çalışılmasına karar vermişti.



Temsilciler Meclisi’ne baskı



Senato'nun kararının ardından yönetim, paketin Temsilciler Meclisi'nden de geçmesi için Meclis üzerinde baskı oluşturmaya çalışıyor. Kabul edilen bu metnin yarın öğle saatlerinde (Türkiye'ye göre Cuma akşam saatleri) Temsilciler Meclisi'nde oylanması bekleniyor.



ABD'de bir yasanın yürürlüğe girebilmesi için Kongre’nin alt kanadı Temsilciler Meclisi ve üst kanadı Senato’da kabul edilmesi ve Başkan tarafından imzalanması gerekiyor. Yasa teklifi, önce Temsilciler Meclisi’nde veya önce Senato’da oylanabiliyor.



Bush: ABD'linin finansal güvenliği için şart



Bush, Senatodaki oylamanın ardından yayımladığı yazılı açıklamada, "Senato'dan geçen bu yasa teklifi, her Amerikalının finansal güvenliği için şart. Bu iyi yasa teklifinin, bu hafta Temsilciler Meclisinde kabul edilerek bana gönderilmesini Amerikan halkı bekliyor. Ekonomimiz de bunu istiyor" dedi.



Başkan Bush, "Senato'da yapılan iyileştirmelerin ardından Temsilciler Meclisindeki iki partinin milletvekillerinin de bu yasayı destekleyebileceğine inanıyorum" dedi.



Hazine Bakanı'ndan tebrik



Hazine Bakanı Henry Paulson da paketi kabul etmesinden dolayı Senato'yu tebrik ederek, "Bu adım, istihdam sağlanması ve iş yaşamının sürmesi için gereken krediye ulaşma imkanlarını güvenceye alarak, Amerikan ekonomisini korumaya hazır olduğumuz yönünde olumlu bir işaret gönderiyor" dedi.



Senato'daki gelişmenin mimarlarından Demokrat çoğunluk grubu lideri Harry Reid, Senatodaki iki partinin, eşi az görülür bir iş birliği ortamı sergilediğini belirterek, bu durumu övdü.



Reid ve Senatodaki Cumhuriyetçi azınlık grubunun lider Mitch McConnell, Temsilciler Meclisine paketin yeni versiyonunu kabul etmesi çağrısı yaptı.



Temsilciler Meclisi'nde geçmesi garanti değil



Uzmanlar, paketin Senato'da açık farkla kabulünün ardından Temsilciler Meclisi üzerindeki baskının arttığını, ancak Temsilciler Meclisinin yasa teklifini kabul edeceğinin garantisinin olmadığını belirtti.



Bu yüzden paketi destekleyen Temsilciler Meclisindeki iki parti liderlerinin, oylama anına kadar milletvekilleri nezdinde lobi yapması bekleniyor.



Adaylar da kabul verdi



Öte yandan, Senatoda bugün yapılan oylamada Cumhuriyetçi Parti'nin başkan adayı Senatör John McCain, Demokrat Partinin başkan adayı Barrack Obama ve Demokrat Partinin Başkan Yardımcısı adayı Senatör Joe Biden'in paketin kabulü yönünde oy verdiği öğrenildi.



Pakette neler var?



Orta gelir düzeyi başta olmak üzere, halk için on milyarlarca dolar tutarında vergi indirimleri sağlanarak paket daha cazip hale getirildi. Bu indirimlerden ev sahipleri, arazi sahipleri, enerji sektörü ve girişimciler yararlanabilecek.



Ekler arasında ayrıca, sigorta ile garanti altına alınacak her bir banka mevduatının üst sınırının 100 bin dolardan 250 bin dolara yükseltilmesini içeren, böylece bankacılık sektörüne olan güvenin artırılmasını amaçlayan madde de yer alıyor.



Ancak kırsal alanlardaki okulların gelecek 5 yıllığına desteklenmesi için 3 milyar dolar ayrılması, orta batı eyaletler başta olmak üzere felaket bölgeleri için 8 milyar doların yine 5 yıllığına ayrılması gibi, paketin ana amaçlarıyla pek bağdaşmayan, paranın merkezi Wall Street'teki kriz ile ilgisi olmayan ancak seçmene hoş gelecek pek çok ek de, Kongre salonlarındaki pazarlıklar sırasında alelacele pakete ilave edildi. (Tempo24)