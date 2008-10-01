Kurtarma paketi için Senato formülü

>>> Piyasalar yarın yapılacak Temsilciler Meclisi oylamasına kilitlendi



Başkan George W. Bush yönetimiyle Kongre liderlerinin üzerinde mutabık kaldığı bu formül çerçevesinde, sıkıntıdaki 700 milyar dolarlık paketin, vergi indirimi önlemleriyle ve bankacılık sistemine güveni artıracak tedbirlerle genişletilmiş yeni bir versiyonunun, kurtarma planına daha olumlu bakan Senato'da bu gece oylanması öngörülüyor.Yeni versiyon için Senato'dan çıkması beklenen kabul kararıyla da, finans sektörünü kurtarma paketini pazartesi günü reddeden Temsilciler Meclisi üzerinde, bu defa yeni tasarıyı onaylaması yönünde baskı oluşturulması hedefleniyor.Yeni tasarının esasları, Senato Demokrat çoğunluk lideri Harry Reid ve Cumhuriyetçi azınlık lideri Mitch McConnell tarafından açıklandı.Buna göre, yeni öngörülen vergi önlemleri arasında, çeşitli iş kollarına bazı vergi indirimleri getirilmesi veya süresi dolan ve dolmakta olan indirimlerin sürelerinin uzatılması yer alıyor.Böylece, finans sektörünü kurtarma planının Temsilciler Meclisi'nde reddinde büyük rol oynayan Cumhuriyetçi muhafazakar milletvekillerinin memnun edilmesi amaçlanıyor.Yeni tasarıdaki başka bir hükümde de, yaklaşık 20 milyon orta gelir grubuna mensup vergi mükellefinin, alternatif asgari vergiden daha az etkilenmesini öngören önlemler bulunuyor.Bununla da Temsilciler Meclisi'nde kurtarma planına karşı çıkan Demokrat milletvekillerinin ikna edilmesi hedefleniyor.Bankacılık sistemine güvenin artmasına ve bankaların yeni krediler vermeleri yönünde cesaretlendirilmesine yönelik bir öneri de, sigortalanacak mevduat limitlerinin 100 bin dolardan 250 bin dolara yükseltilmesini öngörüyor.Bu öneri, tasarıda yer almadan birkaç saat önce Demokrat ve Cumhuriyetçi başkan adayları Barack Obama ve John McCain tarafından dile getirilmişti. Öneri, Kongre üyeleri arasında geniş destek buluyor.Finans sektörünü kurtarma planının bu önlemlerle genişletilmiş versiyonunun bu gece Senatoda oylanmasından sonra, çalışmalarına pazartesi akşamı iki gün için ara veren Temsilciler Meclisi de yarın toplanacak.ABD'de bir yasanın yürürlüğe girebilmesi için Kongre'nin alt kanadı Temsilciler Meclisi ve üst kanadı Senatoda kabul edilmesi ve Başkan tarafından imzalanması gerekiyor.Bir yasa teklifi, önce Temsilciler Meclisi'nde veya Senato'da oylanabiliyor. İki tarafın kabul ettiği metinler arasında farklılık varsa, Senato ve Temsilciler Meclisi üyelerinden oluşan bir uzlaştırma komitesi, bunları tek bir metne indiriyor ve ardından bu tek metin, iki kanatta birden yeniden oylanıyor.