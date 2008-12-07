Kurtarma paketi 1 ayda 9 milyar dolar zarar etti

ABD'nin 700 milyar dolarlık finans sektörü kurtarma paketi bir ay içinde 9 milyar dolar zarar etti.



700 milyar dolarlık fonu yöneten Finansal İstikrar Ofisi, bankalara verilen destek çerçevesinde satın alınan hisse senetlerinin bir ay içinde 9 milyar dolarlık zarara uğradığını bildirdi.



Ofisin yöneticisi olan Neel Kashkari ise vergi mükelleflerinin vergilerini gözettiklerini belirterek, kısa dönemli zararların olabileceğini ancak uzun vadede, vergi mükelleflerinin zarar uğratılmayacağını ve kazanç sağlanacağını kaydetti.

