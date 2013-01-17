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Dünya

Cezayir'de katliam gibi kurtarma operasyonu; 41 rehineden 35'i öldü!

Cezayir ordusunun rehineleri kurtarmak için düzenlediği hava operasyonunda 41 rehineden 35'i öldü. El Kaide bağlantılı olduğu açıklanan 15 militan da operasyonda öldürüldü

17 Ocak 2013 17:43

 

Fransa'nın Mali operasyonunu proteso eden ve tutuklu arkadaşlarının serbest bırakılmasını isteyen militanlar tarafından doğalgaz tesisinde rehin tutulan 41 kişi için Cezayir ordusunun operasyon düzenlediği bildirildi. Resmi olmayan kaynaklara dayandırılan iddialara göre, yapılan hava operasyonu sonucu militanların elinde bulunan 41 kişiden 35'i hayatını kaybetti. Ordu yetkilileri, operasyonda 15 militanın da öldürüldüğünü duyurdu. 
 
İngiliz BP ve Norveçli Statoil şirketlerince işletilen doğalgaz tesisinde tutulan 41 rehine arasında ABD, Fransa, İngiltere, İrlanda, Norveç, Japonya, Malezya ve Cezayir vatandaşlarının bulunduğu belirtilmişti.
Moritanya’daki bir siteye konuşan militanlar, saldırıyı Fransa’nın Mali’ye düzenlediği operasyona misilleme olarak gerçekleştirdiklerini söylemişti. Militanlar, Cezayirli yetkililerden 20 araç talep ettiği ve sınırı güvenle geçerek Mali’ye girmelerine izin verilmemesi durumunda rehineleri öldürecekleri tehdidinde bulunmuşlardı. Ancak Cezayirli yetkililer bu talebi reddetmişti.
 
 

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