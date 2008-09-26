Kurtarma operasyonu aksadı mı?

ABD ekonomisini kurtarma planı konusunda görüşmelerde bulunmak üzere Beyaz Saray'da bir araya gelen Cumhuriyetçi Parti başkan adayı John McCain ile Demokrat Parti başkan adayı Barrack Obama arasında anlaşma sağlanamadığı bildirildi.

Beyaz Saray'da yapılan toplantıya katılan Cumhuriyetçi Parti Alabama Senatörü Richard Shelby, toplantıdan çıkışta basına yaptığı açıklamada McCain ile Obama arasında bir anlaşma sağlanamadığını belirtti. Shelby, "Bir anlaşmaya vardığımıza inanmıyorum. Hâlâ pek çok farklı görüş var" diye konuştu.

ABD Başkanı George W. Bush'un çağrısıyla Beyaz Saray'da yapılan McCain Obama görüşmesi, 700 milyar dolarlık ABD ekonomisini kurtarma planına siyasi destek sağlamayı amaçlıyordu.