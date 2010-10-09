-KURTARMA KUYUSU MADENCİLERİN BULUNDUĞU YERE ULAŞTI SANTİAGO (A.A) - 09.10.2010 - Şili'de 5 Ağustostan beri yerin 624 metre altında mahsur kalan madencileri kurtarmak için açılan ilk kurtarma kuyusu madencilerin bulunduğu yere ulaştı. Delme işleminin tamamlanmasıyla klakson sesleri ve ailelerinin sevinç çığlıklarının duyulduğu belirtildi. 66 gün yerin altında kalan madencilerin açılan kuyudan çıkarılması işleminde dikkat edilmesi gerektiği ifade ediliyor. Maden Bakanı Laurence Golborne, ''33 madencinin bulunduğu yere ulaşmak 33 gün aldı. Kuyu, yerin altındaki madencilerle temas sağladı'' dedi. Golborne, madene ulaşmanın büyük başarı olduğunu, ancak henüz hiçkimseyi kurtarmadıklarını belirterek, yerin altındaki son kişi de çıkarılana kadar kurtarma operasyonunun devam edeceğini kaydetti. Madene ulaşılmasıyla birlikte kurtarma ekiplerinin, madencileri yukarı çıkarmak için hangi yöntemin daha az riskli olduğuna karar vermesi gerekiyor. Madenciler ya takviye edilmemiş kayaların arasından yukarı çekilecek ya da işçileri yukarı çıkarırken korumak için madene ağır çelik kapsüller gönderilecek.