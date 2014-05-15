Kurtarma gönüllüsü: Aşağıda 350-400 kişi olabilir

Soma’daki madende kurtarma çalışmalarına gönüllü katılan bir madenci, galerilerdeki manzarayı “Çok fazla duman var. Cesetlerin 4-5’i bir yerde, 10 kişi başka bir yerde. Aşağıda 350-400 kişi olabilir” sözleri ile anlattı.

Hürriyet’ten Barış Gezici’nin haberine göre, Manisa’nın Soma ilçesi, Eynez mevkisinde özel sektöre ait maden ocağında önceki gün yaşanan facianın boyutları dün günün ışıması sonrası tüm dehşetiyle ortaya çıktı. Ölen madencilerin sayısı 274’e yükseldi. Yaralanan 88 kişiden 63’ü ise dün taburcu edildi.

Tahmin: 350-400 işçi

Kurtarma çalışmalarına katılan, kendisi de madenci Sami Kılıç, sabaha kadar sadece ana galerilere girildiğini, patlamanın olduğu bölümden sonraki kısımlara ise hiç girilemediğini söyledi. Buradan çok sayıda cesedin çıkmasından korktuklarını söyleyen Kılıç, gördüğü yürek parçalayan manzarayı gözyaşlarıyla şöyle anlattı: “İçeridekilerin kurtulacağını sanmıyorum. Çok fazla duman var. Cesetler ayrı ayrı, 4-5 kişi bir yerde, 10 kişi bir yerde. Girilemeyen panolar var. O panolarda 350-400 kişi olduğu tahmin ediliyor.”

Dehşeti anlattı

SOMA’da maden faciasından kurtarılan Ali Güneşli dehşet anlarını anlattı: “Vardiyamız bitmek üzereydi. Haber gelince bacaları boşalttık. Anayolun yarısına geldik ama artık yürüyemiyorduk dumandan. Başka bir bacaya sığındık. Bu kaçamak adlı bacada durduk. Orada temiz hava varmış. 140 kişi falan vardık. Bu bacada saat 15.30’dan 22.00’ye kadar durduk. Daha sonra kurtarıcılar geldi. Yarı baygın haldeydik.”