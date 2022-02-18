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Dünya

Kurtarma çalışmaları iki gün sürmüştü; Afganistan'da kuyuya düşen çocuk hayatını kaybetti

Kurtarma ekipleri çocukla iletişim halinde kalmaya çalışsalar da ekipmanlar yetersiz kaldı

18 Şubat 2022 10:48

Afganistan’ın Zabul vilayetinde 5 yaşında bir çocuk kuyuya düştü. Yaklaşık 3 gündür kuyuda olan çocuk, bugün hayatını kaybetti.
 
Sputnik'te yer alan habere göre, 5 yaşındaki Haydar isimli çocuk, 3 gün önce Afganistan’ın Zabul vilayeti Jaldek kenti yakınlarında 25 metrelik kuyuya düştü.
 
Haydar’ı kurtarmak için ailesi ve çevredekiler seferber oldu. Haydar’a düştüğü alanda yemek ve su ulaştırıldı. Ancak kurtarma ekipleri çocukla iletişim halinde kalmaya çalışsalar da ekipmanlar yetersiz kaldı.
 
Ancak kurtarma ekipleri çocukla iletişim halinde kalmaya çalışsalar da ekipmanlar yetersiz kaldı.
 
Geçen haftalarda Fas'ta bir çocuk kuyuya düşmüş ve beş gün süren çalışmaların sonunda hayatınnı kaybetmişti. 
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