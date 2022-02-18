Kurtarma çalışmaları iki gün sürmüştü; Afganistan'da kuyuya düşen çocuk hayatını kaybetti

Haydar’ı kurtarmak için ailesi ve çevredekiler seferber oldu. Haydar’a düştüğü alanda yemek ve su ulaştırıldı. Ancak kurtarma ekipleri çocukla iletişim halinde kalmaya çalışsalar da ekipmanlar yetersiz kaldı.

Ancak kurtarma ekipleri çocukla iletişim halinde kalmaya çalışsalar da ekipmanlar yetersiz kaldı.

Geçen haftalarda Fas'ta bir çocuk kuyuya düşmüş ve beş gün süren çalışmaların sonunda hayatınnı kaybetmişti.