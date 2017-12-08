Kurtarılırken telefonla yakınlarına kazayı haber verdi

Serhat YAĞIZ/KAYNARCA (Sakarya), (DHA)- SAKARYA\'nın Kaynarca ilçesinde tarlaya uçan otomobilde sıkışan sürücü Emine Çevik, kurtarma çalışmaları sırasında yakınlarını arayarak kazayı haber verdi. Çevik, itfaiye tarafından araçtan çıkarılıp, hastaneye kaldırıldı.

Kaza sabah saatlerinde, Adapazarı-Kaynarca yolunun Hataplı mevkiinde meydana geldi. Adapazarı yönüne giden Emine Çevik yönetimindeki 34 TT 5019 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu takla attı. Yol kenarındaki tarlaya uçarak ters duran otomobildeki Çevik sıkıştı. Kazayı gören çevredekiler, polise ve sağlık ekiplerine haber verdi, sürücüyü kurtarmak için seferber oldu. Kurtarma çalışması sırasında cep telefonuyla yakınlarına haber veren Emine Çevik durumu anlatırken, \"Yok bir şeyim yok. Ben arabanın içindeyim, araba devrildi. Herkes burada ama ben arabanın içindeyim. Kendimizde bir şey yok\" dedi. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerince kurtarılan Çevik, ambulansla kaldırıldığı Yenikent Devlet Hastanesi\'nde tedavi altına alındı. Jandarma kazayla ilgili soruşturma başlattı.



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