-KURTARILAN TÜRK İŞÇİLER HABUR'A GÖNDERİLDİ ERBİL (A.A) - 26.04.2011 - Irak'ın Kerkük kentinde 15 Şubat'ta kaçırılan ve Irak güvenlik güçlerinin operasyonuyla dün kurtarılan üç Türk işçisi, bugün Erbil'e ulaştı ve Türkiye'ye dönmek üzere Habur sınır kapısına doğru yola çıktı. Ali Hikmet Kulaksız, Bahtiyar Hasan Kılıç ve Muttalip Kütük adlı işçiler, dün Irak güvenlik güçleri, Kerkük polisi ve bu ülkedeki Amerikan güçleri tarafından düzenlenen operasyonla kurtarıldı. Türk işçileri bugün öğlen Erbil Başkonsolosluğuna getirildi. Erbil Başkonsolosluğunda Musul konsolosluğundan gelen ekibe teslim edilen işçiler, Habur sınır kapısına doğru yola çıktı. Kerkük Polis Müdür Yardımcısı Turhan Abdurrahman, olayla ilgili istihbaratı on gün önce aldıklarını ve kaçıranların işçileri öldürmeye karar verdiğine dair duyum aldıklarını söyledi. Turhan, "Hemen harekete geçme kararı aldık, hızla üç seçenekli operasyon planını devreye soktuk. Allah'a çok şükür başarılı bir şekilde operasyonu bitirdik" dedi. Rehine Bahtiyar Kılıç ise yaşadıklarını şöyle anlattı: "Gece eve geldikten sonra kapı çalındı, 'İstihbaratız, kapıyı açın' dediler. Kapıyı açınca bizi yere yatırdılar ve ellerimizi bağlayarak götürdüler. Kaldığımız yer iki metre uzunluğunda, bir metre genişliğinde bir çukurdu. Günde bir öğün yemek veriyorlardı, bütün ihtiyaçlarımızı da orada gideriyorduk zaten. Önce askerlerin başındaki miğferleri gördüğümüzde korktuk, daha sonra bağırdılar: 'Aranızda Türk var mı?' diye. Biz de 'Var' dedik, onlar dışarıda sevindiler, biz de içeride. Bizi çukurdan çıkardıktan sonra telefon verdiler ve ailelerimizi aradık. Bu operasyonda emeği geçen herkese şükranlarımızı bildiriyoruz. Devletimizden de Allah razı olsun."