T24 LogoT24 Logo
Dünya

KURTARILAN MADENCİLERDEN İLKİ "MADENE DÖNDÜ" SANTİAGO (A.A)

16 Ekim 2010 23:26

-KURTARILAN MADENCİLERDEN İLKİ "MADENE DÖNDÜ" SANTİAGO (A.A) - 16.10.2010 - Şili'de 2 ayı aşkın süre mahsur kaldıkları madenden kurtarılan 33 madenciden Jose Henriquez "madene döndü." Yeraltında diğer madencilere liderlik yapan 55 yaşındaki Henriquez'in kardeşi Gaston Henriquez, Cooperativa radyosuna yaptığı açıklamada, kardeşinin San Jose'deki madende 5 Ağustosta meydana gelen göçükten sonra madencilerin yakınlarının çadır kente dönüştürdüğü, "umut kampı" adı verilen bölgeyi ziyaret ettiğini belirtti. Gaston Henriquez, kardeşinin, kendisinin ve diğer madencilerin yakınlarının ne yaşadığını daha yakından hissetmek, sakinleşmek, huzura kavuşmak ve Tanrı'ya teşekkür etmek için kampı ziyaret ettiğini ve ziyaretin bir nevi nostalji olduğunu söyleyerek, "Burada korku ve sevinci yaşadık" dedi.  Diğer madencilerin de bölgeyi ziyaret etmesi bekleniyor.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Ali Babacan: Memlekete baktıkça içim kan ağlıyor, yeni bir tek...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Kayseri'de yolcu otobüsü devrildi 23 yaralı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Dilipak: Senaryoya göre AK Parti BOP ile zaten aynı projenin...

Fethullah Gülen'den özür dilemeyen gazeteciye hapis cezası...

Kulis: Erdoğan 'asla' demişti; MHP'nin af paketi için formül aranıyor...

Erdoğan'dan İmamoğlu'na Kanal İstanbul tehdidi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24