-KURTARILAN MADENCİLERDEN İLKİ "MADENE DÖNDÜ" SANTİAGO (A.A) - 16.10.2010 - Şili'de 2 ayı aşkın süre mahsur kaldıkları madenden kurtarılan 33 madenciden Jose Henriquez "madene döndü." Yeraltında diğer madencilere liderlik yapan 55 yaşındaki Henriquez'in kardeşi Gaston Henriquez, Cooperativa radyosuna yaptığı açıklamada, kardeşinin San Jose'deki madende 5 Ağustosta meydana gelen göçükten sonra madencilerin yakınlarının çadır kente dönüştürdüğü, "umut kampı" adı verilen bölgeyi ziyaret ettiğini belirtti. Gaston Henriquez, kardeşinin, kendisinin ve diğer madencilerin yakınlarının ne yaşadığını daha yakından hissetmek, sakinleşmek, huzura kavuşmak ve Tanrı'ya teşekkür etmek için kampı ziyaret ettiğini ve ziyaretin bir nevi nostalji olduğunu söyleyerek, "Burada korku ve sevinci yaşadık" dedi. Diğer madencilerin de bölgeyi ziyaret etmesi bekleniyor.