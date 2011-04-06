Kurtarılan Libyalılar Türk bayrağını öptü!

T24

Bingazi’ye hastane



Sahra hastanesi

Gemidekiler, muhaliflerin kullandığı ay yıldızlı bayrakları sallayarak, “Libya özgürdür”, “Türkiye’ye şükran” sözleriyle teşekkürlerini dile getirdi.Libya’daki çatışmalarda yaralanan 321 Libyalı ve refaketçileri ile mahsur kalan Türk ve yabancıları olmak üzere toplam 479 kişinin bulunduğu Ankara Feribotu, 50 saat süren zorlu yolculuğun ardından dün İzmir’in Çeşme Limanı’na ulaştı. Sağlık Bakanı Recep Akdağ ile İçişleri Bakanı Osman Güneş’in karşıladığı gemideki Libyalılar, Türk ve Libyalı muhaliflerin kullandığı ay yıldızlı bayrakları sallayarak, “Libya özgürdür”, “Türkiye Allah razı olsun”, “Kaddafi Yallah” “Allah, Libya, hürriyet”, “Türkiye’ye şükran” diye Arapça ve Türkçe sloganlar attı. Sık sık tekbir getiren Libyalılar, “Bizi ölümden kurtardınız” diyerek şükranlarını dile getirdi.Bakan Akdağ ve Güneş’in feribota binip yaralılara geçmiş olsun dilemesi ve gemi kaptanı, personeli ile sağlık görevlilerine teşekkür etmesinin ardından yaralıların tahliyesine başlandı. İlk önce durumu ağır Muhammed Gargula adlı yaralı ambulans helikopterle İzmir’e gönderildi.Diğer yaralılar liman alanına kurulan sahra hastanesine alındı. Buradaki çadırlarda doktor kontrolünden geçirilen ve aciliyet sıralaması yapılan hastalar barkodlandı. Kurşun ve şarapnel yarası alanlar, durumlarının ağırlığına göre, Çeşme, Seferihisar ve Urla devlet hastaneleri ile cerrahi ve plastik cerrahi konularında İzmir’de hazır tutulan Atatürk Araştırma Hastanesi’ne gönderildi. Yanık tedavisi gereken yaralılar İzmir Bozyaka, çocuklar ise, Behçet Uz Çocuk Hastanesi’ne sevkedildi. Yaralıların sevkini liman sahasında bekleyen 200 ambulans gerçekleştirdi.Sahra çadırlarına girip yaralılarla ilgilenen Sağlık Bakanı Akdağ, yaralı küçük Muhammed Sinan’ın elini tutup, yanağından öptükten sonra “geçmiş olsun” dedi. Bakan Akdağ, zorlu bir operasyonun gerçekleştirildiğini, tahliye işlemlerinin sürdüğünü ve geminin güvertesinde yaşanan coşkuyu da “Kalp kalbe karşı” diyerek yorumladı.Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın Libya’nın Bingazi kentine sahra hastanesi kurulması talimatı verdiğini açıklayan Akdağ, planlamanın yapıldığını ve önümüzdeki günlerde inşa çalışmasına başlanacağını söyledi.Bu arada Türk Silahlı Kuvvetleri’ne ait bir kargo uçağı Libya’nın Bingazi kentinden 9 yaralı ve 8 refakatçiyi önceki akşam Dalaman’a getirdi. Yaralılar hastanelere sevkedilerek tedaviye alındı. Yine aynı şekilde Libya’ya yardım malzemesi götüren bir başka kargo uçağı da dün Ankara’ya 14 yaralı, 13 refakatçi ve 2 doktor getirdi.Yaralıların Misrata ve Bingazi kentlerinden başlayan yolculukları yaklaşık 50 saat sürdü. Yaralılara, ilk müdahale Çeşme Limanı’na kurulan sahra hastanesinde yapıldı. Limanda yaklaşık 200 ambulans hazır bekledi.