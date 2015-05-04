Kurtarılan kızların 200'den fazlası hamile



Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu Direktörü Babatunde Oshotimehin, Boko Haram'ın elinden geçen haftalarda kurtarılan genç kız ve kadınların 214'ünün hamile olduğunu açıkladı.

BM yetkilisi, Nijerya haber ajansı NAN'a açıklamasında, kurtarılan rehinelerin sağlık kontrollerinin sürdüğünü, AIDS'e yol açan HIV de dahil olmak üzere çeşitli sağlık testlerinden geçirildiklerini belirtti. Oshotimehin, Nijerya'nın Lagos kentinde gazetecilere yaptığı açıklamada, “Bazılarının hamile olduğu görünüyor, bazılarında da testler bu yönde sonuç verdi” dedi. Yetkili, kadınların hepsine sağlık desteği verildiğini söyledi.

Nijerya'da geçen haftalarda ordunun operasyonları ile 700 dolayında genç kız ve kadın Boko Haram'ın elinden kurtarılmıştı. Çoğunun Boko Haram tarafından seks kölesi olarak kullanıldığı ve zorla evlendirildiği ortaya çıkmıştı.