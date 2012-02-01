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Kurtarılan bir kadın mürettebat hastaneye kaldırıldı KASTAMONU (A.A)

01 Şubat 2012 01:15

-Kurtarılan bir kadın mürettebat hastaneye kaldırıldı KASTAMONU (A.A) - 31.01.2012 - Karadeniz'de, Ereğli açıklarında batan kuru yük gemisinin mürettebatından bir kadın kurtarıldı. Alınan bilgiye göre, geminin kayıp mürettebatını arama çalışmaları sürüyor. Çalışmalar sırasında ulaşılan bir kadın mürettebat, Ereğli Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kadının bilincinin açık, durumunun iyi olduğu öğrenildi. İlçenin yüksek kesimlerinde oturan vatandaşların, denizde 5-6 noktada can yeleklerinden çıktığını düşündükleri ışıklı sinyaller gördükleri yönünde ihbarda bulundukları ve arama faaliyetleri yürüten Sahil Güvenlik ekiplerinin belirtilen alanlara yönlendirildikleri öğrenildi. Zonguldak Valisi Erol Ayyıldız, mürettebat sayısına ilişkin farklı bilgiler olduğunu, geminin bağlı bulunduğu acentenin, personel sayısını 13 olarak açıkladığını belirterek, kurtulan denizcilerin ise gemide 11 kişi olduklarını beyan ettiklerini dile getirdi.  Kamboçya bandıralı ''Vera'' adlı kuru yük gemisi, Zonguldak'ın Ereğli ile Alaplı ilçeleri arasında batmış, mürettebattan 2'si daha önce kurtarılmıştı.

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