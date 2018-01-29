Kurtarıcı Messi sahnede: 2-1

İspanya La Liga'nın 21. haftasında Barcelona evinde 1-0 geriye düştüğü karşılaşmada Alaves'i 2-1 yendi ve La Liga'da evinde oynadığı son 22 iç saha maçının 21’ini kazanmayı başardı.



Karşılaşmanın ilk yarısı John Guidetti'nin 23. dakikada attığı golle 1-0'lık Alaves üstünlüğü ile sona erdi.



İkinci yarıda Barcelona, Alaves kalesini adeta abluka altına aldı. Barça'nın aradığı beraberlik golü 72. dakikada Iniesta'nın asistinde Suarez'in ayağından geldi. Uruguaylı golcü bu golle birlikte son 8 maçta üstüste rakip filerleri havalandırmış oldu.



Ev sahibi ekibe 3 puanı getiren gol Lionel Messi'den geldi. Arjantinli yıldız, 84. dakikada frikikten attığı golle Barcelona'nın galibiyet serisini 7 maça çıkardı.



Bu sonuçla lider Barcelona puanını 57'ye yükseltirken Alaves ise 19 puanla 17. sırada kaldı.