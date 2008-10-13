Kurtarıcı Denizli!



Beşiktaş’ın yeni teknik direktörü, şimdiden kalkan oldu. Siyah-beyazlıların Divan Kurulu’nun dünkü toplantısında tansiyon, Mustafa Denizli’nin göreve gelmesi nedeniyle düştü. Kulübün borcu 115.6 milyon YTL olarak açıklandı





Ertuğrul Sağlam’ın ardından Mustafa Denizli’nin göreve gelmesi, Beşiktaş Divan Kurulu’nda olması muhtemel tartışmalara engel oldu. Denizli’nin gelişi, siyah-beyazlılar arasında olumlu karşılanırken, toplantının tansiyonunun da düşmesine neden oldu.



Ritz Carlton Oteli’ndeki toplantıda söz alan Denetleme Kurulu Başkanı Alper Kuş, siyah-beyazlı kulübün toplam borcunun 115.6 milyon YTL olduğunu, bu borcun 50.6 milyon YTL’sinin Başkan Yıldırım Demirören’e olduğunu ifade etti.



Toplantıda söz alan üyelerden Atıf Keçeci, yönetimi eleştirdi. Keçeci, Su bulanık değil, balık hasta. Beşiktaş’ta tuz kokmuştur. Bu yönetim 17 milyon dolar borçla aldı. Bugün borç 115 milyon YTL. Yani 95 milyon dolar. Aradaki fark 78 milyon” dedi.



Divan Kurulu üyelerinden Ali Rıza Dizdar ise, Fulya projesine değinerek, Fulya’da kaçak kat yapılmışsa arsa sahibi olan Beşiktaş Kulübü’ne dava açılabileceğine, bunun da kulübün kapanmasına kadar gidebileceğine dikkat çekti. Beşiktaş Belediye Başkanı İsmail Ünal ise, Fulya projesinde hiçbir kaçak yapılaşma olmadığını söyledi.



Aynı zamanda Beşiktaş Divan Kurulu Üyesi olan Ünal, yapımcı firma ve kulübün olduğu gibi Beşiktaş Belediyesi’nin de Fulya’da ünitesi olduğunu ifade ederek, “Projenin başlangıcında Beşiktaş Yönetimi’yle basına yansıyan tartışma, kulübün ileride bir sıkıntı yaşamaması içindi. Hiçbir sıkıntı yok” dedi.



Ünal, yönetim kurulunun statla ilgili hazırladığı projeyi onaylayıp Anıtlar Kurulu’na gönderdiklerini dile getirerek, “Beni temsilen Anıtlar Kurulu’nda başkan yardımcısı görev yapıyor. O bir oyumuzun sonuna kadar arkasında olacağız. Gerekirse ben toplantıya giderim” ifadesini kullandı.





Başkente otobüsle gidecekler



Suni çime hazırlık amacıyla maçtan üç gün önce Ankara’ya gitme kararı alan Beşiktaş’ın

yolculuk için karayolunu tercih edeceği açıklandı. Bundan önce özel uçakla ya da en kötü olasılıkla tarifeli seferleri kullanan siyah-beyazlıların bu tavrı takdirle karşılandı. Milli futbolcuların da



katılımıyla uyumun artması için böyle bir kampı uygun gören Teknik Direktör Mustafa Denizli, takımı bir an önce tanımayı hedefliyor.



