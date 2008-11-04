Kurtar Bursaspor'da



Bursaspor'da Samet Aybaba ile yollar ayrıldı. Yeşil Beyazlı ekipte üst üste alınan yenilgilerin ardından Bursaspor Yönetimi Aybaba ile karşılıklı olarak yollarını ayırma kararı aldı.



Süper Lig'deki teknik direktör istifaları Bursaspor ile devam etti. Yeşil Beyazlı takımda üst üste alınan 3 yenilginin ardından Bursaspor Yönetimi teknik direktör Samet Aybaba ile yollarını anlaşarak ayırdı. Yönetim, takımın başına ise teknik direktör Güvenç Kurtar'ı getirdi. Bursaspor'un yeni teknik direktörü Güvenç Kurtar, bugün saat 14.00'de Özlüce Tesisleri'nde yapılacak olan antrenmanda yeni takımıyla ilk antrenmanına çıkacak.



Bursaspor Kulübü 2. Başkanı Osman Çelik, "Samet Aybaba'yı Bursa bir türlü kabullenemedi. Son üç haftada alınan yenilgilerin ardından da hocamızla karşılıklı olarak yollarımızı ayırdık ve Güvenç Kurtar ile anlaştık. Takımımız artık Güvenç hocamıza emanet" dedi.



Teknik direktör Samet Aybaba'nın Gençlerbirliği'nde görevinden istifa eden Mesut Bakkal'ın yerine başkent ekibinde göreve başlayacağı öğrenildi.

