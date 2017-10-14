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Kurtalan'da EYP yapımında kullanılan malzemeler bulundu

SİİRT, (DHA)- SİİRT'in Kurtalan İlçesi'ne bağlı Ağaçpınar Köyü yakınlarında, el yapımı patlayıcı (EYP) yapımında kullanılan piknik tüpleri, yeşil barut ve kablo ile çeşitli yaşam malzemeleri ele geçirildi

14 Ekim 2017 14:21

SİİRT, (DHA)- SİİRT\'in Kurtalan İlçesi\'ne bağlı Ağaçpınar Köyü yakınlarında, el yapımı patlayıcı (EYP) yapımında kullanılan piknik tüpleri, yeşil barut ve kablo ile çeşitli yaşam malzemeleri ele geçirildi.
Kurtalan\'ın Ağaçpınar Köyü yakınlarında bulunan malzemelerle ilgili Siirt Valiliği tarafından açıklama yapıldı. Açıklamada şöyle denildi:
\"Siirt ili, Kurtalan İlçesi\'ne bağlı Ağaçpınar Köyü\'ne yaklaşık 2 kilometre mesafede yol kenarında, çalılık alan içerisinde El Yapımı Patlayıcı (EYP) yapımında kullanılabilecek malzemeler bulunduğuna dair alınan bilgi üzerine, olay bölgesinde yapılan incelemede; 3 adet boş piknik tüpü, 2 adet dolu piknik tüpü, 50 kilogram güber (Demir-Sülfat). 50 gram yeşil barut, 3 kilogram çivi, 100 metre 2x1 antigron kablo, 100 metre 1.5 antigron kablo, 61 adet av tüfeği fişeği (dolu), 1 adet savan ve çeşitli yaşam malzemesi ele geçirilmiştir. Olay ile ilgili Kurtalan Cumhuriyet Başsavcığınca soruşturma başlatılmıştır.\"

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