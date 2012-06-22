Kürtajda anneyi caydırmak için ABD'deki gibi terapi önerildi

Bilim Kurulu’nun Bakanlar Kurulu’na sunulacak raporunda “kürtaj yasağı” yerine “aile planlaması kampanyası” var, kürtajın “10 hafta” sınırında kalması uygun bulundu.

Bilim Kurulu’nun hazırladığı ve pazartesi günü Bakanlar Kurulu’na sunulacak kürtaj raporundan “kürtaj yasağı” yerine “etkin aile planlaması kampanyası” çıktı. Raporda isteğe bağlı kürtajın “10 hafta” sınırında kalması karara bağlanırken, pratisyen hekimlerin kürtaj yapmasına yasak getirildi. Yalnızca tam teşekküllü hastanelerde kürtaja izin verilirken, kurallara uymayan hekimlere ve hastanelere cezai yaptırım uygulanacak.

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Şahin, Bilim Kurulu’nun raporuna ilişkin olarak, “Herkesin vicdanen ‘bu oldu’ dediği bir kararı Bakanlar Kurulu’na sunacak hale getirdik. Şahsen ben anne ve bir kadın olarak gelinen noktadan memnunum. Kamuoyuyla paylaştığımız zaman da bunun memnuniyet yaratacağı yönünde bir kanaatim var. Hem kadın sivil toplum kuruluşlarının hem kadınların, halkın memnun olacağı bir çözüme doğru gidiliyor” dedi.

8 hafta da tartışıldı

Bakanlar Kurulu’na pazartesi günü sunulacak olan kürtaj raporundan “kürtaja yasak” getirecek karar çıkmadı. Bilim Kurulu’nun isteğe bağlı kürtaj için 8 ila 10 hafta sınırı üzerinde durduğu ancak, 10 hafta sınırını karara bağlarken, Türkiye çapında bir, “etkin aile planlaması kampanyası”nın başlatılması öngörüldü. Bunun için raporda ABD modelinin üzerinde duruluyor. 1973’ten beri kürtajın yasal olduğu ABD’de “kürtaj uygulaması” eyaletten eyalete değişiklik gösteriyor. Bugün ABD’de 32 eyalet, anne sağlığı tehlikede olmadığı ya da tecavüz/ensest vakası olmadığı müddetçe kürtajın devlet fonlarından karşılanmasına izin vermiyor.

19 eyalet kürtajdan önce “kısa süreli terapi” ya da “bilgilendirme seansını” şart koşuyor. Bu seanslarda kürtaj ve meme kanseri arasındaki bağlantı, kürtajın uzun dönemdeki psikolojik etkileri ve ceninin acı çektiği yönünde bilgiler veriliyor. 26 eyalet, kürtaj için başvuran kadınlara 24 saat bekleme süresi verilmesini mecburi kılıyor. Bu süre zarfında kadınların fikir değiştirme ihtimalleri olduğu savunuluyor. 37 eyalet reşit olmayan kadınların kürtaj olması için en az bir ebeveyninin yazılı iznini mecburi kılıyor.

Şahin: Vicdanen oldu

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Şahin, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, kürtajın çok insani, tıbbi ve hukuki bir mesele olduğunu söyleyen Şahin, şunları kaydetti:

“Herkesin vicdanen ‘bu oldu’ dediği bir kararı Bakanlar Kurulu’na sunacak hale getirdik. Şahsen ben anne ve bir kadın olarak gelinen noktadan memnunum. Kamuoyuyla paylaştığımız zaman da bunun memnuniyet yaratacağı yönünde bir kanaatim var. Hem kadın sivil toplum kuruluşlarının hem kadınların, halkın memnun olacağı bir çözüme doğru gidiliyor

Sezaryen yasağına jet kabul

Kamuoyunda büyük tartışma yaratan ve ancak tıbbi zorunluluk bulunması halinde doğumun sezaryenle yapılmasını öngören düzenleme TBMM Sağlık Komisyonu’nda jet hızıyla kabul edildi. Normal doğum sırasında ve sonrasında anne ile bebekte oluşabilecek komplikasyonlardan doktor sorumlu olmayacak. Sağlık Bakanı Recep Akdağ, fobisi olan annelere sezaryen izni verilebileceğini belirtirken, “Getirilen düzenleme aileyi de hekimi de normal doğuma teşvik edecek” diye konuştu.