Kürtaj yasağında Polonya'daki uygulamalar mı örnek alınacak?

Türkiye’de üç istisna dışında kürtajın yasak olduğu Polonya’daki uygulamanın örnek alınacağı öne sürüldü.



Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, “Kürtaj Uludere’dir” sözleriyle gündeme gelen kürtaj konusundaki tartışmalar devam ediyor.

Kürtaj konusunda Türkiye’nin Polonya modelini örnek alacağı iddia edildi.

Vatan gazetesinin haberine göre; Alman Deutsche Welle haber ajansı, Avrupa’da kürtaj yasalarının son durumunu verdiği haberinde Türkiye’de de hükümetin Katolik nüfusun yoğun olduğu Polonya’dakine benzer bir yasak getirmeyi planladığını kaydetti.

Avrupa genelinde kürtaj için yasal süre ortalama 12 haftayken, İngiltere’de bu oran bazı durumlarda 24 haftaya kadar çıkabiliyor. İsveç, Hollanda, Almanya ve Yunanistan gibi ülkelerde bu süre, duruma göre 18, 20 hatta 24 haftaya kadar çıkabilmekte. Ancak bu durumlarda tıbbî rapor isteniyor.

Avrupa’da kürtajla ilgili son durum şöyle:

Malta: Tamamen yasak.

İrlanda: 1993’te yapılan referandumda kürtajın yasallaşması yüzde 67 oyla reddedildi. Sadece anne hayatının tehlikede olması durumunda kürtaja başvurulabiliyor. Tecavüz sonucu hamile kalmış bir kadın kürtaj yaptıramıyor.

Kıbrıs Rum Kesimi ve İspanya: Sağlık ve tecavüz durumlarında izin veriliyor.

Lüksemburg, Finlandiya ve İngiltere: Sağlık ve tecavüz gerekçelerine ek olarak “ekonomik ve sosyal nedenlere bağlı” kürtaja da izin veriyor.

Diğer Avrupa ülkeleri: Kadınlar herhangi bir gerekçe göstermeye mecbur bırakılmaksızın yasal olarak kürtaja başvurabiliyor.

Türkiye’ye örnek olarak gösterilen Polonya’da kürtaj 1997’de komünistlerin iktidardan düşmesinin ardından yasaklandı. AB’ye göre bu durum Polonya’da yılda ortalama 180 bin kaçak kürtaj operasyonu yapılmasına sebep oluyor. Polonya’da kürtaj şu 3 istisna dışında yasak.

- Anne adayının hayatı hamileliğin devamı durumunda tehlikeye girecekse

- Tecavüz durumunda

- Doğacak bebeğin ciddi sağlık sorunları varsa

Diğer Avrupa ülkelerinin aksine Polonya’daki kadınlar yasadışı kürtaj operasyonları nedeniyle herhangi bir cezai yaptırımla karşılaşmıyor.

1 ve 3’üncü durumlarda doktor raporu kürtaj için şart koşulurken tecavüz durumunda ise savcılıktan onay alınması gerekiyor.

Bir kadını bebeğini zorla aldırmaya teşvik etmek ya da zorlamak da suç olarak kabul ediliyor.