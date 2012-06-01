Kürtaj yasağı protestosuna katılan kadınlara dayak

Eskişehir'de kürtaj protestosuna katılan kadınlara çevik kuvvet polisi sert müdahalede bulundu.

Milliyet'in haberine göre, Eskişehir Demokratik Kadın Platformu üyesi yaklaşık 100 kişi önceki akşam saatlerinde Hamamyolu Caddesi Yediler Parkı’nda toplandı

Kürtaj Haktır, Uludere Katliamdır’ yazılı pankart açan kadınlar sloganlar atarak Yunus Emre Caddesi’nde bulunan Ak Parti il binasının önüne doğru yürüyüşe geçti. Asarcıklı Caddesi ile Yunus Emre Caddesi kesiştiği kavşakta çevik kuvvet polisleri barikat kurarak kalabalığın dağılmasını istedi. Bir süre yerde oturan kadınlar daha sonra barikatı aşmak isteyince polislerle aralarında arbede yaşandı. Gruba sert müdahale eden polis, 7’si kadın 8 kişiyi gözaltına aldı.