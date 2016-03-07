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Kürtaj yaptırdı diye eski sevgilisini pompalı tüfekle vurdu!

"Benden hamile olduğunu, kürtaj yaptırdığını öğrendim; bu yüzden tartıştık ve vurdum"

07 Mart 2016 20:44

Aydın’da 20 yaşındaki G.Y., ayrıldığı sevgilisi 17 yaşındaki M.Ö.’yü pompalı tüfekle sırtından vurdu. G.Y.'nin polisteki ifadesinde, imam nikahıyla birlikte yaşadığı M.Ö.'nün kendisinden hamile kaldığını ve ayrıldıktan sonra ise kürtaj yaptırdığını öğrenince, genç kadını yaraladığını söylediği belirtildi.

Doğan Haber Ajansı’ndan (DHA) Cem Ulucan’ın haberine göre olay, dün saat 17.15'te, Zafer Mahallesi 117 Sokak'ta meydana geldi. Yaşı küçük M.Ö. ile resmi nikah kıyamayan, ancak geçen yıl düğün yaparak imam nikahıyla birlikte yaşamaya başlayan G.Y., bir süre önce ayrıldı. Konuşmak için akşam bir araya gelen M.Ö. ve G.Y., tartışmaya başladı. G.Y., iddiaya göre tartışmada, M.Ö.'yü "Seni vururum" diye tehdit etti. 

G.Y. tartışmanın ardından yanında getirdiği pompalı tüfekle peşinden gittiği M.Ö.'yü yakın mesafeden sırtından vurup kaçtı. Olayı görenlerin ihbarı üzerine sağlık ekipleri mahalleye geldi. 

Yaralı M.Ö. ambulansla Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan M.Ö.'nün hayati tehlikesinin sürdüğü bildirildi.

Olaydan bir süre sonra polise teslim olan G.Y.'nin, ifadesinde, "M.Ö.'nün hamile olduğunu ve benden ayrıldıktan sonra kürtaj yaptırdığını öğrendim. Kendisine uzun süre ulaşmaya çalıştım ancak olmadı. Olay günü buluştuğumuzda bu yüzden tartıştık ve vurdum" dediği öğrenildi. 

G.Y. emniyetteki işlemlerinin ardından sevkedildiği mahkemece tutuklandı.

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