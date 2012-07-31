Kürtaj Turizmi!

Kürtaj ve sezaryenle doğum, yaklaşık 3 aydır Türkiye'nin gündeminden düşmüyor.

Yasaklanacak mı yasaklanmayacak mı, 10 hafta sınırı inecek mi inmeyecek mi tartışmarı sürerken bir turizmci bunu fırsata çevirmekte gecikmedi.

İstanbul merkezli Baracuda Tour'un sahibi olan Cem Polatoğlu, sağlık turizminin farklı bir biçimi olarak tanımladığı hizmet için özetle "Neyi yasaklarsanız o kendine bir yol bulur" dedi.

'3 gün 4 gece kürtaj turu'

300 eurodan başlayan fiyatlarla 3 gün 4 gece olarak "kürtaj turu" düzenlendiklerini ifade eden Polatoğlu, 'kürtaja olur veren' doktor raporu aradıklarını ancak 10 hafta sınırının kriterleri arasında yer almadığını belirtti.

Polatoğlu şöyle konuştu:

"Beni bu tur seçeneğini hayata geçirmeye yasaklar ve kısıtlamalar itti. Neyi yasaklarsanız o kendine bir yol buluyor. Yani, su yolunu buluyor. Örneğin kumarı yasakladık insanlar Kıbrıs'a gitmeye başladılar. Tura gidecek kişinin kürtaj olabilir şeklinde doktor raporu olmadan aracılık yapmıyoruz. Bizim gerçekleştirdiğimiz bir nevi sağlık turizmi.

"En ekonomik seçenek 3 gün 4 gece 299 euro seçeneğiyle Kırım'da. Çünkü Kırım'da sağlık hizmetleri için ücret alınmıyor. Bu ücret uçak bileti, otelde konaklama ve rehberlik hizmeti için alınıyor.

"Aynı operasyonlar Kıbrıs, Bosna ve İngiltere'deki hastanelerde de yapılıyor ancak oradaki ücretlere hastane masrafları da dahil olduğu için fiyat yükseliyor.

Sağlık turizmi kapsamında uzun süredir kanserli hastaları İsrail, İngiltere ve Çin'deki anlaşmalı hastanelere götürdüğünü de belirten Polatoğlu, kendisinin sadece bir aracı olduğunu ve hastanelere teslim ettikten sonra sorumluluğunun bittiğini, söyledi. Polatoğlu'na göre bu operasyonlarda, Türkiye'de ne kadar risk varsa yurt dışındaki risk o kadar.

'Büyük pazar var'

Olaya ticari açıdan bakıldığında ise Türkiye'de önemli bir pazar bulunduğunu belirten Polatoğlu şöyle devam etti; "Edindiğim bilgiye göre istanbul'da geçen sene yasal olarak 30 bin kürtaj işlemi gerçekleşti. Bunun bir kaç katı da yasal olmayan yollardan gerçekleşiyor. Burada büyük bir pazar olduğu görülüyor. "

'Afişe olmaktan korkan bekar kadınlar geliyor'

Bu turizmi yapmada şu anda bir yasal engel olmadığını söyleyen Polatoğlu, kendisini arayanların çoğunun toplum nezdinde afişe olmaktan korkan bekar kadınlar olduğunu da belirtti. Polatoğlu, "Beni arayanları çoğu bekar kadınlar. Fişlenmekten korkuyorlar. Daha sonra bu durumun karşılarına çıkacağından korkuyorlar. Bu turizmi 15 gündür uyguluyoruz. Şimdiye kadar yaklaşık 10 kişi götürdük. Sağlıklık döndüler ve teşekkür ettiler."

Kürtajın özellikle son dönemde ülke gündeminde hassas bir konu haline geldiğini hatırlattığımızda ise; Polatoğlu, "tepki gelirse isim değişikliğine gidebiliriz" dedi.