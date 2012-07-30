Kürtaj tartışması bu kez İspanya'da

İspanya’da muhafazakâr hükümet kadınları öfkelendiren bir yasa tasarısı hazırladı. Tasarı, “engelli ya da sakat” olduğu hallerde bile kürtajı yasaklıyor.

Hürriyet'in haberine göre, Muhafazakâr Halk Partisi (PP) geçen yıl iktidarı devraldığı Sosyalist Parti’nin kürtaj konusunda getirdiği serbestlikleri büyük ölçüde kaldıran bir yasa tasarısı hazırladı. Sosyalistlerin 2010’da yürürlüğe soktuğu yasaya göre gebeliğin ilk 14 haftasında mazerete gerek olmadan, ilk 22 haftasında annenin fizyolojik-psikolojik sağlığı tehlikedeyse veya anne karnında sakatlık tespit edilirse gebeliğe son verilebiliyor.

Hükümetin geçen cuma duyurduğu yeni tasarı ise çocuğun sakat ya da engelli doğması durumlarının, gebeliğin sonlandırılması için neden oluşturmadığı ve yaşam hakkının her durumda korunması gerektiği yönünde. Adalet Bakanı Alberto Ruiz-Gallardon “engelli haklarını garanti eden tüm önlemlerin alınmasını” öngören BM Engelli Hakları Sözleşmesi’ni dayanak aldıklarını söyledi.

Diktatörlüğe dönüş mü

İspanyol kadın hakları gruplarının oluşturduğu ortak girişimin dün düzenlenen protestoda yaptığı açıklamada “Reform bizi Franco diktatörlüğü dönemine döndürecek. Tasarı yasalaşırsa kadın hakları açısından İspanya diğer Avrupa ülkelerinden geriye düşecek” ifadesini kullandı.

Mevcut kürtaj yasasının mimarı olan eski sosyalist sağlık bakanı Trinidad Jimenez, “Yasa tasarısı tam bir karşı reform. Bizi 35 yıl öncesine götürecek” dedi. 2010 reformundan önce İspanya’da kadınlar sadece ciddi sakatlık, annenin hayati tehlikesi ya da tecavüz halinde kürtaj yaptırabiliyordu.

Yasak kürtajı artırmıştı

Koyu Katolik bir ülke olarak bilinen İspanya’da 1987 yılında yapılan kürtaj sayısı 16 bin iken, 2009’da yani kürtajı serbest bırakan yasa çıkmadan önce bu sayı 115 bini bulmuştu. Yani yasak kürtaj sayısını düşürmüyor, aksine katbekat artırıyordu. Ülkedeki kürtajların yüzde 97’si annenin psikolojik sağlığı gerekçe gösterilerek yapılıyordu. Devlet hastaneleri çok zorluk çıkardığı için de kürtajlar büyük oranda özel kliniklerde yapılıyordu.

Benzer slogan: ‘Bizim kararımız’

Madrid’in Tirso de Molina meydanında dün düzenlenen gösteride 100 kadar kadın “Biz doğuruyoruz, bizim kararımız” ve “Geri adım yok” diye slogan attı. Türkiye’de “Benim bedenim, benim kararım” sloganıyla eylemler yapılmıştı.