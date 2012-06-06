Kürtaj tartışması Avrupa gündeminde

Türk hükümetinin kürtaj konusundaki son çıkışı Avrupa’da mercek altına alınmaya başlandı. Başbakan Reecep Tayyip Erdoğan ve Sağlık Bakanı Recep Akdağ’ın konu hakkındaki beyanları özellikle Türkiye’nin de üyesi olduğu Avrupa Konseyi kulislerinde geniş yankı yaratmış durumda.

Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi’nin (AKPM) Ayrımcılıkla Mücadele ve Eşitlik Komisyonu, Sağlık Bakanı Akdağ’ın bu ay sonundan önce kürtajı yasaklayıcı bir yasal düzenleme yapılacağı konusundaki açıklamasını “derin kaygıyla” izlediğini ifade eden bir bildiri yayımladı. Bildiride, Başbakan Erdoğan’ın kürtajı “cinayet” olarak niteleyen ifadelerine de yer verildi.

Türkiye’nin Avrupa Konseyi üyesi devletler arasında uzun yıllar süren müzakereler sonucunda geçen yıl İstanbul’da imzaya açılan Avrupa Kadına Yönelik ve Aile İçi Şiddetle Mücadele Sözleşmesi’ni imzalayan ilk ülke olduğunun hatırlatıldığı bildiride, Türk hükümetinden “cinsel ve reprodüktif sağlık alanları da dahil olmak üzere kadın haklarında gerilemeye tolerans göstermemesi” çağrısında bulunuldu.

AKPM tarafından 2008 yılında alınan bir kararda, Avrupa devletlerine kürtajı yasallaştırmaları çağrısında bulunulmuştu. Kürtajın bir aile planlama yöntemi olarak algılanmaması gerektiğinin belirtildiği kararda, kadınlara kürtaj hakkının fiilen sağlanması, kürtaj önündeki engellerin kaldırılması, kadınlara seçenek hakkı verilmesi, erkek ve kadınlara uygun fiyatlarda doğum kontrol imkanı tanınması ve cinsel eğitim dersinin okullarda zorunlu kılınması istenmişti. Kürtajı yasaklamanın kürtajın yasadışı ve sağlıksız biçimde gizlice yapılmasına neden olduğunun da vurgulandığı kararda, Polonya'da yılda ortalama 180 bin kaçak kürtaj operasyonu gerçekleştirildiği hatırlatılmıştı.



Raportör gidiyor



Kürtaj konusundaki tartışmaların önümüzdeki haftalarda Ankara-Strasbourg diyaloğunda gündeme gelme olasılığı da bulunuyor. Avrupa Konseyi’nin Türkiye raportörü bu ay sonundan önce Ankara’yı ziyaret edecek.

Türkiye’deki kürtaj tartışmasının 13-14 Haziran tarihlerinde Strasbourg’da düzenlenecek Türkiye-Avrupa Birliği Karma Parlamento Komisyonu (KPK) toplantılarında gündeme gelme olasılığı da oldukça yüksek.

TBMM ve Avrupa Parlamentosu'ndan onlarca parlementeri bir araya getirecek toplantılara Türkiye’den AB Bakanı ve Başmüzakereci Egemen Bağış’ın yanı sıra Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Şahin’in de katılması bekleniyor. Toplantıların “Kadınların Toplumdaki Rolü” başlıklı bir gündem maddesi de bulunuyor.

(Deutsche Welle Türkçe)