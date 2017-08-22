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Dünya

Kürtaj Şili'de kısmi olarak yasalaştı

19 Temmuz’da Şili Senatosu’nda onaylanmış olan tasarı, mecliste uzlaşma sağlanamadığı için yasalaşamamıştı

22 Ağustos 2017 18:31

Şili Anayasa Mahkemesi  ‘fetüsün veya gebelik oluşan kadının hayatının tehlikede olduğu ve gebeliğin cinsel saldırı sonucu oluştuğu durumlarda’ kürtaj hakkını onaylayarak yasalaştırdı.

Reuters’ın haberine göre bugün Şili Anayasa Mahkemesi  ‘fetüsün veya gebelik oluşan kadının hayatının tehlikede olduğu ve gebeliğin cinsel saldırı sonucu oluştuğu durumlarda’ kürtaj hakkını onaylayarak yasalaştırdı.

19 Temmuz’da Şili Senatosu’nda kadın veya fetüsün hayatının tehlikede olduğu ve gebeliğin cinsel saldırı sonucu oluştuğu durumlarda ‘kürtaj hakkı’nı tanıyan yasa tasarısını onaylanmış fakat mecliste uzlaşma sağlanamaması dolayısıyla yasalaşamamıştı.

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