Kürtaj Şili'de kısmi olarak yasalaştı

Şili Anayasa Mahkemesi ‘fetüsün veya gebelik oluşan kadının hayatının tehlikede olduğu ve gebeliğin cinsel saldırı sonucu oluştuğu durumlarda’ kürtaj hakkını onaylayarak yasalaştırdı.

Reuters’ın haberine göre bugün Şili Anayasa Mahkemesi ‘fetüsün veya gebelik oluşan kadının hayatının tehlikede olduğu ve gebeliğin cinsel saldırı sonucu oluştuğu durumlarda’ kürtaj hakkını onaylayarak yasalaştırdı.

19 Temmuz’da Şili Senatosu’nda kadın veya fetüsün hayatının tehlikede olduğu ve gebeliğin cinsel saldırı sonucu oluştuğu durumlarda ‘kürtaj hakkı’nı tanıyan yasa tasarısını onaylanmış fakat mecliste uzlaşma sağlanamaması dolayısıyla yasalaşamamıştı.