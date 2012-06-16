'Kürtaj haktır, yasaklanamaz' afişi açan 4 kişi gözaltına alındı!

Koç Üniversitesi’nde konuşma yapan Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Şahin, kürtaj protestosuyla karşılaştı. "Kürtaj haktır, yasaklanamaz" yazılı afiş açan 4 protestocu gözaltına alındı. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Gazi Alataş kürtajla ilgili çıkacak yasanın herkesi tatmin edeceğini söyledi. Alataş, "Herhangi bir yasaklama olmayacak. Herkesin memnun kalacağı, ‘bu iyi olmuş’ diyebileceği bir yasa çıkacak" dedi.



Koç Üniversitesi'nde düzenlenen Sosyal Politikalar Konferansı'na Halkevleri üyelerinin bu protestosu damga vurdu.

Protesto, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Şahin konuşma yapmak için kürsüye çıktığı sırada başladı. Önce "Kürtaj haktır, yasaklanamaz" yazan bir afiş açıldı.

Protestocular, daha sonra "Kürtaj hakkını yasaklamak kadın düşmanlığıdır" yazan kağıtları Bakan Şahin'e vermek istedi.

Şahin, göstericilere "toplantı bitiminde konuşalım" dedi. Ancak protestocular bunu kabul etmedi.

Göstericiler güvenlik görevlileri tarafından dışarı çıkartıldı. Eyleme katılanlar protestolarını salon dışında da sürdürmek istedi.

Bu arada, göstericilere konferansa gelen bazı katılımcılar da destek verdi.

Jandarma ekiplerinin devreye girmesiyle eylem son erdi. 4 gösterici gözaltına alındı.



Alataş: Kürtaj yasağı çıkmaz



Ruh Sağlığı’nda İnsan Hakları Girişimi tarafından İstanbul Teknik Üniversitesi’nde düzenlenen “Vesayet ve destekli karar verme” adlı sempozyuma katılan Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Gazi Alataş, kürtajla ilgili çıkacak yasanın herkesi tatmin edeceğini söyledi. Alataş, “Bilim adamlarından oluşan bir kurul çalışmaları sürdürüyor. Herhangi bir yasaklama olmayacak. Herkesin memnun kalacağı, ‘bu iyi olmuş’ diyebileceği bir yasa çıkacak. Bunun için uluslararası mevzuatlardan da yararlanıyoruz” dedi. “Vesayet ve destekli karar verme” sempozyumunda konuşan BM Engelli Hakları Komitesi Üyesi Gabor Gombos da engelliler için atanan vasi sisteminin kaldırılması gerektiğini söyleyerek tedavi sırasında hastaların da kararının sorulması gerektiğini belirtti.

Sınırlama gündemde



Taraf’ın özürlüler ve gündemdeki kürtaj yasasıyla ilgili sorularını yanıtlayan Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Gazi Alataş, herkesin tatmin olabileceği bir çözüm üzerinde çalıştıklarını söyleyerek yasaklama gibi bir durumun söz konusu olmayacağını ifade etti. Alataş şöyle devam etti:

“Eski mevzuattaki gibi sınırlamalar olacak. Yapmakta olduğumuz çalışma tüm kesimleri memnun edecek. Çalışma kısa sürede tamamlanıp kamuoyuna açıklanacak. Çalışma bilimadamlarından oluşan bir komisyon tarafından yürütülüyor. Herkesin memnuniyeti için hem uluslararası hem de kendi içimizdeki normlardan faydalanıyoruz. Kürtaj sadece tıbbi, dini, sosyal, etik ya da hukuki yönü olan bir şey değil. Biz de multi disipliner çalışıyoruz. İstediğimiz herkesin fena değil işte bu olmuş diye bileceği bir çalışma bunun için uğraşıyoruz.”



Zihniyetin değişmesi gerekir



Türkiye’nin de kabul ettiği BM Engelli Hakları Sözleşmesi ile ilgili konuşan Alataş “BM Sözleşmesi üst perdeden bakan bir perspektife sahip. Biz de bir alt çalışma gurubuyla ne yapılması gerektiği konusunda çalışıyoruz. BM Sözleşmesi şu anki bütün mevzuatımızı değiştirmeyi gerektiriyor. Var olan bütün kanunları, mevzuatları değiştirsek bile özürlülerle ilgili durumlar ve problemler değişmeyecek. Zihniyetten kaynaklanan bir durum var. Çözüm zihniyetin, bakış açısının değişmesiyle olur.”



Engelli hakları için mücadele



Annesini şizofreni yüzünden kaybeden ve kendisi de 15 yıl tedavi gören BM Engelli Hakları Komitesi Üyesi Gabor Gombos. 15 yılını kendi sorunlarıyla heba ettiğini belirterek annesi ve arkadaşlarının desteğiyle iyileştiğini söyledi. Gombos kendi sorunlarından kurtulduktan sonra bütün enerjisini engelli haklarını korumak için harcıyor. Gombos hastaların rızası alınmadan tedavi edilmesinin BM tarafından reddedildiğini söyleyerek şöyle konuştu: “Hiçbir hasta rızası olmadan tedavi edilmemeli, hastaneye yatırılmamalı. Hastanın da rahatsızlığı hakkında bilgilenmesinden sonra hasta izin verirse hastaneye yatırılmalı veya tedavi edilmeli. Ancak birçok ülkede hastadan değil de aileden izin alınıyor. BM bu uygulamaya kesinlikle karşı.”